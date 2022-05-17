Yunanistan Başbakanı: Türkiye, Finlandiya ve İsveç’in NATO üyeliğini pazarlık kozu olarak kullanmamalı

ABD’yi ziyaret eden Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Türkiye’nin de yakından tanıdığı Washington Post muhabiri David Ignatius’la düzenlenen açık oturumda Türkiye-Yunanistan ilişkilerine değindi. İki ülke arasında krizin şu anda NATO’nun ihtiyacı olan son şey olduğunu kaydeden Miçotakis, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Finlandiya ve İsveç’in NATO üyeliğine itirazı için “Türkiye bu konuyu pazarlık kozu olarak kullanmamalı” dedi.

Sozcu.com.tr

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ABD'de dün Başkan Joe Biden'la bir araya gelen Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Georgetown Üniversitesi'nde katıldığı etkinlikte Türkiye-Yunanistan ilişkilerine değindi.

Yunan Kathimerini gazetesinin haberine göre, dün düzenlenen açık oturumda Türkiye'nin de yakından tanıdığı Washington Post muhabiri David Ignatius'un sorularını yanıtlayan Miçotakis, Ukrayna'daki savaş sürerken NATO'nun ihtiyacı olan son şeyin Yunanistan ve Türkiye arasında yeni bir kriz olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a “Saldırgan hamlelerin ve tarihe revizyonist bir bakışın zamanı değil” mesajı gönderdiğini kaydeden Yunanistan Başbakanı, “Sorunlarımızı ele almak ve birbirimizi provoke eden adımlardan kaçınmak için bir çerçeve belirleyebiliriz” dedi.

Türkiye'nin Yunanistan'ın hava sahasını ihlal ettiği iddiasını da gündeme getiren Miçotakis, bir NATO üyesinin bir diğerinin hava sahasını sistematik olarak ihlal etmesinin kabul edilebilir bir şey olmadığını savundu.

“BU YOL GERİ TEPER”

Erdoğan'ın Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine itirazında da değinen Miçotakis, Türkiye'nin bu konuyu “pazarlık kozu” olarak kullandığını belirterek “İki dost ülkenin NATO üyeliğini pazarlık kozu olarak kullanmanın zamanı değil. Türkiye bu yolu seçerse bu geri tepecektir. Bu, hem ilkesel olarak hem de taktik açıdan yanlış” ifadelerini kullandı.

Yunan basını, Türkiye'nin ABD Kongresi F-16 satışını onaylamadığı sürece, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine yeşil ışık yakmayacağını öne sürmüştü. ABD'nin Türkiye'yi F-35 programından çıkarmasının ardından Ankara, var olan F-16 savaş uçaklarını modernize etmek ve yeni F-16’lar almak için ABD'ye talebini iletmiş, talebin ABD Kongresi’nden onay almasını beklemeye başlamıştı.

Yunan Savunma Bakanlığı kaynakları, geçen hafta ABD'nin 10 adet F-35 ve 14 adet F-15 savaş uçağının Girit Adası'ndaki Suda Körfezi’nde bulunan üsse göndereceğini açıklamıştı.

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