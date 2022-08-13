Yunanistan, silahlanmaya devam ediyor: Savaş uçağı alacaklar

Yunanistan Fransa’dan aldığı Rafale savaş uçaklarını Patriot hava savunma sistemleriyle koruyor. Yunanistan'ın Fransa'dan 18 adet savaş uçağı alacağı öğrenildi.

Yaşar ANTER

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Türkiye ile Ege'de hava sahası ve karasuları gerginliğini tırmandıran Yunanistan'ın Fransa'dan satın aldığı 24 Rafale tipi savaş uçaklarının 6'sı Atina dışında bulunan Tanagra Hava Üssü'nde konuşlanıyor.

SAVAŞ UÇAKLARINI PATRİOT FÜZELERİ KORUYOR

Yunanistan'daki askeri haberlerle dikkat çeken www.newsbreak.gr'nin okuyucularına duyurduğu haberde Fransız yetkili teknisyen ve eğitimci pilotların katılımıyla Yunanistan Hava Kuvvetleri pilotlarının eğitimi için uçuşlar yapılırken, Rafale uçaklarının başkent Atina yakınlarındaki Tanagra üssüne gelmesiyle birlikte yeni hangarların yapımının yanı sıra, uçakların korunmasına yönelik Tanagra Hava Üssü'ne Patriot Hava Savunma sistemlerinin yerleştirildiği belirtildi.

FRANSA'DAN 18 SAVAŞ UÇAĞI DAHA GELİYOR

Fransa'dan alınan 6 Rafale tipi savaş uçağı Tanagra Hava Üssü'nde konuşlanırken, Atina'nın Paris ile yaptığı 2,8 milyar dolarlık alım kapsamında Fransız Hava Kuvvetleri’nden 18 adet savaş uçağı alacağı belirtildi.

EGE VE DOĞU AKDENİZ'DE ÜSTÜNLÜK SAĞLAMAK İSTİYOR

Yayınlanan haberde Yunanistan'ın Ege ve Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye karşı hava üstünlüğünü sağlamak üzere ABD'den F-35 savaş uçağı alımı için çalışmaları ve Atina hükümetinin ekonomik sıkıntı içerisinde olmasına rağmen silahlanmaya devam ettiği belirtildi.

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