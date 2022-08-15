Yunanistan tatilinde görüntülenen Boris Johnson eleştirilerin hedefinde: Ülkesi ekonomik krizdeyken…

İngiltere'de geçtiğimiz ay istifa kararı alan ancak halen görevine devam eden Başbakan Boris Johnson'ın üst üste yaptığı tatiller ülkesini karıştırdı. Johnson, halk yaşam maliyetleri nedeniyle zor günler geçirirken umarsızca tatil yapmakla suçlandı.

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Temmuz ayında İngiltere’de patlak veren parti skandalı sonrası istifa ettiğini açıklayan ancak yeni bir seçime kadar görevine devam eden Başbakan Boris Johnson’ın arka arkaya yaptığı tatiller ülkede gündem oldu.

Başbakanın eşi Carrie Johnson ile iki hafta içerisinde ikinci kez tatile çıktığı Yunanistan’da görüntülenmesinin ardından ülke karıştı.

İngilizler, Johnson’ın Yunanistan’da çekilen görüntülerine sosyal medya üzerinden tepki gösterirken, birçok kişi yaşam maliyeti yüzünden zor durumda olduğunu ancak Başbakan’ın hiçbir şeyi umursamadan tatillerine devam ettiğini söyledi.

‘ÜLKEYİ ZOMBİLER YÖNETİYOR’

İngiliz basınında da gündem olan konuyla ilgili bir tepki de ülkedeki İşçi Partisi’nden geldi. Sol kanadın yükselen partisi, Johnson’ı son haftalarını ‘parti yaparak geçirmekle’ suçladı. Hükümetin ‘zombiler tarafından yönetildiğini’ öne sürdü.

Johnson, Yunanistan tatilinden önce eşiyle birlikte gecikmiş balayıları için Slovenya’ya yaptıkları seyahat ile gündeme gelmişti. Son olarak ikili, Atina’ya yakın bir sahil kasabası olan Nea Makri’deki bir markette görüntülendi.

Johnson’ın babası Stanley’nin Horto’da birkaç saat uzaklıkta bir villası olduğu açıklandı.

Durham Şehri İşçi Milletvekili Mary Kelly Foy, ‘Boris Johnson’ın Günlüğü’ başlığıyla görüntüleri sosyal medyada yayınlamasının ardından ülke karıştı. Foy, görüntülerin altına, “Faturaları ödemekte zorlananlar için bir yardım duyurusu yapmak yerine Yunanistan’da tatil yapıyor.” yazdı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Başka bir sosyal medya kullanısı da ‘Meşru olarak sorabileceğimiz bir noktaya geldik, herhangi bir İngiliz, ülkedeki yaşam krizini Boris Johnson’dan daha az önemseyebilir mi?” yazdı.

İşçi Partisi sözcüsü İngiliz The Independent gazetesine verdiği demeçte, “Son birkaç ayın kanıtlarına göre başbakanın ofiste mi yoksa tatilde mi olması pek bir fark yaratmıyor.” dedi.

Perşembe günü, Johnson, ülkede yaşam maliyeti krizi devam ederken, enerji faturaları için yeni destek türleri sunabileceğini söylemişti.

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