Yunanistan: Tüm gemiler Ukrayna ve Rus karasularından ayrılsın

Yunanistan Denizcilik Bakanlığı, Yunan gemilerine Ukrayna ve Rusya karasularını derhal terk etmelerini isteyen bildiri yayınladı. Azak Deniz’i tehlikeli bölge ilan edildi.

Yaşar ANTER

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Yunanistan Denizcilik Bakanlığı ile Denizcilek ve Ada Politikası Bakanlığı tüm Yunan gemilerine yönelik bugün yaptığı bildirimde Karadeniz’deki liman ve demirlemelerin yanı sıra Ukrayna ve Rusya Federasyonu karasularında bulunan tüm gemilerin acilen bölgeyi terk etmesini istedi.

Yunanistan medyasında geniş yer alan habere göre ayrıca Yunanistan Sahil Güvenlik Komutanlığı gelişmeler hakkında bilgi almak ve gerekli girişim ve eylemlerin gerçekleştirilmesi için Dışişleri Bakanlığı ile temas halinde olduğu ve Yunan gemilerinin irtibata geçmeleri istendi.

9 GEMİDE 66 YUNAN DENİZCİSİ VAR

Karadeniz'in kuzey deniz bölgesinde Yunan bayraklı sekiz geminin yanı sıra Malta bayraklı bir Yunan gemisinin bulunduğu ve bu gemilerde 66 Yunan denizcinin hizmet verdiği belirtildi.

Sekiz Yunan ticaret gemisinden (3 kargo gemisi ve 5 tanker) ikisi Odessa’da, üçü Kerç Boğazı’nda ve üçü Novorossiysk’te bulunuyor. Yunanistan’a ait gemi (kargo) Odessa’da bulunduğu belirtilirken bugün sabah saatlerinde Denizcilik ve Ada Politikası Bakanı Giannis Plakiotakis’in emriyle, Sahil Güvenlik Operasyon Merkezi, hem bu gemilerin kaptanları hem de Güvenlik Görevlileri ile sürekli temas halinde olan artan alarma geçirildiği belirtildi.

AZAK DENİZİ TEHLİKELİ BÖLGE İLAN EDİLDİ

Bu arada, Lloyd’s Market Association’ın (LMA) Ortak Askeri Komitesi, Karadeniz ve Azak Denizi’ndeki Rus ve Ukrayna sularını artan askeri, korsanlık, terörizm ve ilgili tehlikeler listesine ekledi.

SİGORTA ŞİRKETLERİ KOŞULLARI DEĞİŞTİRDİ

Açıklamada ayrıca, söz konusu bölgede bulunan gemilerin savaş risklerine karşı sigorta şart ve koşulları değişmiş olup, armatörler ile sigortacılar arasında özel görüşmeye tabi olacaktır, denildi.

İlginizi Çekebilir Rusya-Ukrayna krizi: NATO'ya dördüncü madde çağrısı

İlginizi Çekebilir Reuters'tan Ukrayna-Rusya savaşı analizi: Türk yetkililer konuştu