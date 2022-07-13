Yunanistan ve Almanya’dan sonra Bahçeli’nin haritalı fotoğrafına bir tepki daha geldi

Hafta sonu sosyal medyada paylaşılan MHP lideri Devlet Bahçeli'nin haritalı fotoğrafına bir tepki daha geldi... Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan'a veryansın ettiği fotoğrafa dün Almanya tepki göstermişti. Bugün ise açıklama Washington'dan geldi.

Sozcu.com.tr

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Hafta sonu Ülkü Ocakları’nı ziyaret eden MHP lideri Devlet Bahçeli’nin paylaşılan fotoğraflarının yarattığı tartışma ve gerilim artarak devam ediyor…

Haritada, “Denizlerdeki misakımillimiz” ibaresi yer alırken, Midilli, Sisam, Sakız, Rodos ve Girit'in de olduğu bazı adaların Türkiye'ye ait olduğu gösteriliyor. Hafta sonu paylaşılan fotoğrafa Yunan kamuoyundan tepki gelirken ülkenin çok okunan gazetelerinden Kathimerini, Yunan yetkililerin de bu kareye tepki gösterdiğini yazdı.

Öyle ki fotoğrafın kısa bir sürede yayılmasıyla birlikte Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis de Twitter üzerinden sert bir dille eleştiride bulunmuştu.

ERDOĞAN, MİÇOTAKİS’E YANIT VERMEDİ

Sosyal medyada paylaşılan fotoğrafın hızla yayılmasının ardından Yunanistan Başbakanı Miçotakis, “Bu haritaya iyi bakın. Girit, Rodos, Sisam, Kos'un hepsi Türkiye toprağı gibi görünüyor. Bu aşırıcıların bir hayali mi yoksa Türkiye'nin resmi politikası mı? Yeni bir provokasyon mu yoksa gerçek bir hedef mi?” demişti.

Miçotakis, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da seslenerek “Cumhurbaşkanı Erdoğan koalisyonun küçük ortağının bu çıkışıyla ilgili duruşunu netleştirmeli” ifadesini kullanmış fakat Erdoğan’dan bir yanıt gelmemişti.

Dün Almanya’nın Yunanistan Büyükelçisi Ernst Reichel de tepki göstererek Almanya’nın Yunanistan’ın yanında olduğunu dile getirmişti.

ABD’DEN MÜTTEFİK VURGUSU

Almanya’nın ardından bugün de yeni bir açıklama ABD’den geldi.. Yunan medyasına konuşan ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, ABD’nin Yunanistan’ın yanında olduğunu söyledi. Yunan medyasında yer alan açıklamalarda ABD’li yetkili, “Bizim bu konudaki pozisyonumuz net… Yunanistan’ın egemenliği ve toprak bütünlüğü tartışmaya açık değildir” dedi.

Yetkili Ankara-Atina hattında normalleşme sürecinin devam etmesi gerektiğini söyledi. ABD’li yetkili, “NATO müttefiklerimiz Yunanistan ve Türkiye’nin sorunlarını diplomatik yollarla çözerek bölgenin barış ve güveni için birlikte çalışmasına destek olmaya devam ediyoruz. Müttefiklerimizin gerilimden uzak durmasını öneririz” ifadesini kullandı.

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