Yunanistan’da bakan seçim öncesi çantalarla para dağıtılmasını övdü, istifa etti

Yunanistan Tarımsal Kalkınma ve Gıda Bakanı Spilios Livano, 2007 yılında yangınlardan sonra Mora Yarımadası’nda çantalarla para dağıtılmasını öven ve belediye seçimini kazandıklarını itiraf eden videonun yayınlanmasının ardından görevinden istifa etti.

Yaşar ANTER

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Yunanistan Tarımsal Kalkınma ve Gıda Bakanı Spilios Livanos, Mora Yarımadası'ndaki Sparta Kenti Belediye Başkanı Petros Dukas'ın, bakan yardımcısı olduğu 2007 yılındaki yangınlarla ilgili “O dönem elimizde çantalarla İlia bölgesine gidip anında tazminat dağıttık. Anketlerde yüzde 15'e düşmüşken seçimi öyle kazandık' sözlerini onaylamış, ‘O dönem tarihe geçtiniz' demişti.

BAŞBAKAN MİÇOTAKİS İSTİFASINI İSTEDİ

Bu görüntülerin sosyal medyada paylaşılması sonrasında Başbakan Kiryakos Miçotakis'in Livanos'u telefonla arayarak ‘bu hareketinin kabul edilemez olduğunu’ söylediği ve istifasını istediği kaydedildi. Livanos'un anında istifa etmesinden sonra yerine Bakan Yardımcısı George Georgantas bakan olarak atandı.

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