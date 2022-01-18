Yunanistan’da belediye başkanının 15 yardımcısı olduğu haberi istifa getirdi

Yunanistan’ın Rodos Adası’nda yayınlanan ulusal Rodiaki gazetesi bugün yayınladığı haberde belediye başkanı Antonis Kampourakis'in 15 yardımcısı ve 9 danışmanı olduğunu belirterek sert bir şekilde eleştirdi. Gazete “Sokakta biri belediye başkan yardımcısı diye bağırsa, yarısı başını çevirecek” şeklinde manşet attı. Belediye Başkanı'nın istifası istendi, bir meclis üyesi istifa etti.

Yaşar ANTER

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Yunanistan'ın 130 bin nüfuslu Rodos Adası'nda yayın yapan ulusal Rodiaki Gazetesi bugün okuyucularına “Sokakta biri belediye Başkan Yardımcısı diye bağırsa yarısı kafasını çevirecek” diyerek attığı başlıkla Rodos Belediyesi'ni eleştiri yağmuruna tuttu.

Rodos Belediye Başkanı Antonis Kampourakis’in 15 belediye başkan yardımcısı ve 9 danışmanı olduğunu belirten gazete “Ülkemizde şirketler ve çalışanları her geçen gün dahada zor anlar yaşıyor. Durum daha da kötüye gidiyor. İşletmeler ve vatandaşlar ekonomik bunalım içinde. Hal böyle iken Rodos Belediyesi'nde 15 belediye başkan yardımcısı ve 9 danışman nedir? Adamızda sokakta birileri “belediye başkan yardımcısı” diye bağırsa bile, dolaşanların yarısının başını çevireceği kesin” şeklinde yazdı.

MECLİS ÜYESİ İSTİFA ETTİ

Rodos Belediyesi meclis üyelerinden Tassos Spanos'un ise bu durumu eleştirerek, istifa ettiği belirtildi.

İlginizi Çekebilir Yunanistan Başbakanı'ndan Türkiye'ye yaptırım tehdidi