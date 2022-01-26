Yunanistan’da kar krize yol açtı: Başbakan Miçotakis özür diledi

Türkiye ile eş zamanlı olarak komşu Yunanistan’da yoğun kar yağışı etkili olurken, İstanbul’da olduğu gibi Atina’da da otoyolda araçlar saatlerce yolda kaldı. Yunanistan'da Başbakan Mitsotakis yaşanan kaostan ötürü halktan özür diledi ve mağdurlara maddi yardım yapılacağını söyledi.

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Türkiye ile eş zamanlı olarak komşu Yunanistan'da yoğun kar yağışı etkili olurken, İstanbul'da olduğu gibi Atina'da da otoyolda araçlar saatlerce yolda kaldı.

Yunanistan’da özel otoyolun karda kapanması ve yüzlerce sürücünün saatlerce mahsur kalması ülkede krize yol açtı.

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Atina’da ulaşımı durma noktasına getiren ve binlerce sürücüyü şehir otoyolunda mahsur bırakan şiddetli kar fırtınasının etkisiyle başa çıkmak için devletin hazırlıksızlığından dolayı özür diledi.

ÜÇ GÜN BOYUNCA ELEKTRİKSİZ KALDILAR

Pazartesi günkü kar fırtınasının ardından, başkent Atina’daki otoyol kapanmış, bazı kişiler tahliye edilirken, bazıları tıpkı Türkiye’deki gibi yaya olarak arabalarını terk etmişti. Bir kısım ise dondurucu soğuklarda yollarda mahsur kaldı.

Öte yandan, başkent Atina’da 3 bin hanenin üç gün boyunca elektriksiz kaldığı belirtildi.

Bunun üzerine Başbakan Miçotakis kabine toplantısında yaptığı konuşmada, “Attiki otoyolunda saatlerce acı çeken hemşerilerimizden kişisel olarak samimi bir şekilde özür dilemek istiyorum.” dedi. Miçotakis, ‘düzeltilmesi gereken hatalar ve eksiklikler’ olduğunu da kabul etti.

CUMA GÜNÜNE KADAR OKULLAR TATİL

Yunanistan’da hükümet, okulların ve kamu hizmetlerinin kapalı olduğu Atina bölgesi ve kar fırtınasının vurduğu diğer bölgelerde Salı ve Çarşamba günü resmi tatil ilan etti. Yetkililer, okulların Cuma gününe kadar kapalı kalacağını söyledi.

Miçotakis, sorumluluğun Attiki otoyolunun işletmecisine ait olduğunu belirtirken, devlet yetkilileri arasındaki koordinasyonu geliştirme ve iklim krizi savunmalarını güçlendirme sözü verdi.

2 BİN EURO’YA KADAR TAZMİNAT ÖDENECEK

Yunanistan Başbakanı Mitsotakis, başkent Atina’daki en büyük çevre yolu olan Attiki Odos’ta mahsur kalan sürücülere otoyolu işleten şirket tarafından 2’şer bin euro ödeneceğini söyledi. Mitsotakis, Atina’nın kuzeyindeki bir istasyonda mahsur kalan tren yolcularınaysa biner euro verileceğini açıkladı.

Miçotakis, “Bir Akdeniz ülkesinin altyapısının her zaman yoğun kar yağışı koşullarına uyum sağlamadığı doğru” dedi. “Ancak, devlet mekanizmasının henüz bu kadar büyük yoğunluktaki karın gerektirdiği hazırlık noktasında olmadığı da aynı derecede doğrudur.” ifadelerinde bulundu.

Bugün sabah saatlerinde ise Atina'da önceki gün yüzlerce sürücünün karda mahsur kaldığı Attiki Odos otoyolunu işleten özel şirketinin CEO'su Bill M. Halkias, tepkiler üzerine istifa ettiğini açıklamıştı.

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