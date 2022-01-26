Yunanistan’da kar nedeniyle trende mahsur kalan yolculara 1000’er Euro tazminat ödenecek

Yunanistan’ın başkenti Atina’da otoyolda mahsur kalanlara 2 biner Euro tazminat ödeme kararının ardından bu kez de trende mahsur kalan vatandaşlara 1000’er Euro tazminat ödenmesi kararı verildi.

Yaşar ANTER

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Yunanistan'ın başkenti Atina'da kar hayatı felç etti. 3 bin araç Attiki Odos otoyolunda mahsur kaldı. Otoyolu işleten şirket 2'şer bin Euro tazminat ödemeyi kabul etti.

TRENDE MAHSUR KALANLARA 1000'ER EURO ÖDENECEK

Bugün yapılan bir açıklamada ise 24 Ocak Pazartesi günü Atina-Selanik ve Selanik-Atina seferlerini yapan 2 trende yolcuların mahsur kaldığı belirtildi. Saatlerce tren içerisinde aç ve susuz kalan yolcuların bazılarının fenalaştığı bazılarının ise hastalandığı belirtildi.

ŞİRKET ÖDEMEYİ KABUL ETTİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Kostas Karamanlis, konuyla ilgili olarak açıklama yaptarak Ferrovie Dello Stato Italiane Group-FSI Grubu'na ait demiryolunu işleten TRAINOSE şirketi yöneticileriyle görüştüğünü ve çektirdikleri çile için her yolcuya 1000'e Euro tazminat ödenmesi yönündeki teklifini şirket yöneticilerinin kabul ettiğini duyurdu.Tazminatın bir hafta içerisinde ödeneceği duyuruldu.

MİÇOTAKİS ÖZÜR DİLEMİŞTİ

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Atina'da ulaşımı durma noktasına getiren ve binlerce sürücüyü şehir otoyolunda mahsur bırakan şiddetli kar fırtınasının etkisiyle başa çıkmak için devletin hazırlıksızlığından dolayı özür dilemişti.

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