Yunanistan’dan ılımlı Türkiye açıklaması: Diyalog taahhüdünde bulundu

Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropoulou, Türkiye ile diyalog çağrısında bulunurken, "Biz komşuyuz ve komşu kalacağız. Komşuların birbirine her zaman ihtiyacı vardır." dedi.

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Yunanistan ile son dönemde Ege'de yaşanan ‘hava sahası ihlali' geriliminde tansiyonu düşürecek hamle geldi. Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropoulou, Türkiye ile diyalog taahhüdünde bulundu.

Yunanistan devlet televizyonu ERT’ye konuşan Sakellaropoulou, Evros sınır bölgesi ve Ege Denizi’ndeki son olaylar da dahil olmak üzere Yunanistan ve Türkiye arasındaki gerginliğe rağmen, “Biz komşuyuz ve komşu kalacağız. Komşuların birbirine her zaman ihtiyacı vardır.” dedi.

Yunanistan’ın egemenliğini dış tehditlere karşı savunmak için güçlü bir donanıma sahip olduğunu vurgulayan Sakellaropoulou, ancak ülkesinin Türkiye ile “diyalog istediğini” vurguladı.

AKAR: TÜRKİYE MİLYONLARCA KEZ HAKLI

Yunan yayın kuruluşu ERT, dün, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın yaptığı röportaja atıfta bulunarak, ‘Türkiye’nin milyonlarca kez haklı olduğunu’ söylediğini vurguladı. Yunanistan’ın silahlanma programlarından rahatsız olan Akar, bu durumun kendisini büyük bir mali yük altına soktuğunu ve “Yunan halkına zarar verdiğini” söyledi.

Sakellaropoulou da Türkiye diyalog istediğini söylerken, haklarının ihlal edilmesine izin vermeyeceğini açıkladı.

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