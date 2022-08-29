Yunanistan’dan Türk jetlerine radar kilidi açıklaması

Ege ve Doğu Akdeniz'de sular ısınırken dikkat çekici bir gelişme dün yaşandı... TSK, Yunanistan'a ait S-300 hava savunma sistemlerinin 23 Ağustos'ta Türk jetlerine radar kilidi attığını açıklamıştı. Atina yönetiminden bir açıklama geldi.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Birçok konuda gerilimin yüksek olduğu Ankara-Atina hattında önceki gün yapılan bir açıklama tansiyonu bir kat daha artırdı…

Dün Savunma Bakanlığı’ndan kaynaklar, Yunanistan’a ait Girit’teki S-300 hava savunma sistemlerinin Türk jetlerine radar kilidi attığını duyurdu. Olayın 23 Ağustos’ta meydana geldiği aktarılırken bu hamlenin NATO müttefikliğine de uygun olmadığı açıklandı. Rodos yakınlarında görevde olan Türk F-16’larına radar kilidi atıldığı belirtilirken Yunanistan’dan bir açıklama geldi.

Yunan askeri kaynakları, Türkiye’nin iddiasını yalanladı. Yunanistan’ın çok okunan gazetelerinden Kathimierini’de yer alan haberde, “Radar kilidi atılması askeri hava araçlarımızla uluslararası angajman kurallarına uygun olarak yapılmıştır” denildi. İlginizi Çekebilir Yunanistan'ın S-300'leri Türk jetlerini taciz etti