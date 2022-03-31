Yunanistan’ı ayağa kaldıran cinayet: Vahşi anne ketaminle kızını öldürmüş

Yunanistan, 9 yaşındaki kızını ketamin ile uyutarak öldüren cani anneyi konuşuyor...

Sozcu.com.tr

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Yunanistan, 9 yaşındaki kızı Georgina’yı kasten öldüren 33 yaşındaki anneyi konuşuyor… Güvenlik gerekçesiyle ismi açıklanmayan kadın dün yakalanırken bugün ağır silahlı polis ekipleri eşliğinde sorgulandı.

29 Ocak günü kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Georgina’nın otopsi sonucunda çocuğun toksikoloji raporunda genelde hayvanların ameliyatları sırasında kullanılan anestezi olan ketamin çıktı. Yunanistan’ın batısındaki Patra kentinde yaşanan olayla ilgili soruşturma başlatılırken genç kadının hakim karşısına çıkana kadar gözaltında tutulacağı belirtildi.

İsmi açıklanmayan kadının Atina’ya getirildiği ve davanın burada devam edileceği kaydedildi.

DİĞER İKİ KIZINI DA MI ÖLDÜRDÜ?

Attica Savcılığı’nın hazırladığı raporda, “Yaşamının son 20 dakikasında yani ilaç etkisini gösterene kadar Georgina’nın odasında olan tek insan annesiydi” denildi.

Öte yandan 33 yaşındaki kadının diğer iki kızının da son 3 yılda ölmesi şüpheleri artırdı. Yetkililer geçmişe dönük olarak bir soruşturma başlatılmasını talep etti. Daha önce Georgina’nın kız kardeşleri Malena ve İris de yaşamını yitirmişti.

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