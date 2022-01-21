Yunanistan’ı ayağa kaldıran iddia: Rahip çocuğa tecavüz etti

Yunanistan’ın başkenti Atina’daki Kato Patisia Kilisesi’ndeki bir rahibin 16 yaşındaki kız çocuğuna 5 ay boyuncu sığınakta tecavüz ettiği ileri sürüldü. Ülkeyi ayağa kaldıran olayın ardından rahip hemen tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yaşar ANTER

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Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Kato Patisia Kilisesi'ndeki evli ve üç çocuk babası 37 yaşındaki bir rahibin 2019 yılında manevi babası olduğu 16 yaşındaki kız çocuğuna kilisenin sığınağında 5 ay boyunca tecavüz ettiğinin ortaya çıkması ülkeyi ayağa kaldırdı.

Ülkenin önde gelen sivil toplum örgütleri açıklama yaparak olayı protesto etti.

RAHİBİ HER GÖRDÜĞÜNDE SİNİR KRİZLERİ GEÇİRİP BAYILDI

Yunanistan medyasının geniş yer verdiği olayda, 16 yaşındaki kız çocuğunun davranışlarının bozulması sonucu ailesinin şikayetçi olduğu ve çocuğun rahibi her gördüğünde sinir krizi geçirerek bayıldığı belirtildi.

Kız çocuğu bir klinikte tedavi altına alınırken, Attika Emniyet Müdürlüğü Çocuk Koruma Şube Müdürlüğü polis memurları tarafından dün akşam saatlerinde mahkemeye sevk edilen rahibin tutuklanarak cezaevine gönderildiği belirtildi.

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