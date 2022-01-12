Yunanistan’ın üç yıllık stratejik planının büyük bölümü Türkiye’ye ayrıldı

Yunanistan’da Kiriakos Miçotakis hükümeti 2022-25 yılları arasında hayata geçirmeyi planladığı 39 maddelik stratejik planını yayınladı. Planların önemli bölümünün Türkiye’ye ayrıldığı ve çoğunun Türkiye karşıtı eylemler olduğu görüldü.

Yaşar ANTER

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Yunanistan'da görevde bulunan Kiriakos Miçotakis hükümetinde Dışişleri Bakanlığı tarafından önümüzdeki üç yıl içerisinde uygulanacak stratejik planları hazırladığını duyurdu.

PLANLARDA TÜRKİYE KARŞITI EYLEMLER VAR

Atina yönetimi 39 maddelik 3 yıllık strateji planı hazırladı. Planın büyük bölümü Türkiye'ye ayrılmış ve Türkiye karşıtı eylemler olduğu görülüyor.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'nda ilk kez 3 yıllık “Strateji planı” hazırlandı. Önümüzdeki günlerde Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias tarafından açıklanması beklenen planda, 2022-2025 yılları arasında, toplam 39 hedef belirlendi. Hedeflerin büyük bölümü Türkiye ile ilgili. Bir bölümü “To Vima” gazetesinde yayımlanan bu hedeflerden bazıları ise sıralandı.

İŞTE O HEDEFLER

Türkiye ile Ege ve Doğu Akdeniz'de uluslarararası hukuk temelinde, deniz yetki sınırlarının belirlenmesi amacıyla iletişim kanallarının açık tutulması.Türkiye'nin “Casus Belli” kararından (savaş nedeni-TBMM'nin 1995'te Yunanistan'ın Ege'de karasularını genişletmesi halinde, hükümete askeri dahil tüm yetkilerin verilmesi kararı) vazgeçmesi için çalışmak.

Türkiye'nin Libya ile imzaladığı deniz yetki sınırlarının belirlenmesine ilişkin mutabakat muhtırasının iptal edilmesini sağlamak.

Türkiye'nin “tahrikçiliğine” diplomatik alanda karşı konulması.

Yunanistan'ın tüm komşu ülkeler ile deniz yetki sınırlarının belirlemesi ilişkin anlaşmalar sağlaması.

Yunanistan'ın “milli konuları” ile ilgili tezlerinin uluslararası alanda anlatılması.

Yunanistan'ın Avrupa Birliği içindeki konumunun güçlendirilmesi.

Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'de ittifaklarını güçlendirmesi.

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