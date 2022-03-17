Zamlara sinirlendi, arabasına benzin yerine ayçiçek yağı doldurdu

İngiltere'de bir adam, özellikle Rusya-Ukrayna savaşı sonrası artan benzin fiyatlarına sinirlendi, arabasına benzin yerine ayçiçek yağı doldurdu. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

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İngiltere’nin Cheshire bölgesinde önceki gün çekilen ve sosyal medyada paylaşılan bir video kısa sürede gündem oldu.

Özellikle Rusya-Ukrayna savaşı sonrası artan petrol fiyatlarını protesto eden bir adam, bir süpermarket otoparkında arabasına benzin yerine ayçiçek yağı koyarken görüldü.

Mark Rainford tarafından paylaşılan videoda, adam önce market poşetlerini arabasına yerleştiriyor, daha sonra da arabanın benzin kısmına yemeklik ayçiçek yağı doldurmaya başlıyor.

Kısa sürede izlenme rekorları kıran videoda birçok kişinin şaşkın gözlerle adamı izlediği de görülüyor.

Meraklı bakışlara aldırmayan adam tüm ayçiçek yağlarının kapaklarını açarken, litresi 1,65 sterlin olan benzin ve 1,76 olan dizel fiyatlarını protesto etti.

Sosyal medyada gündem olan görüntüler sonrası bazıları fikri normal bulurken, “Bu fiyatlara karşı böyle bir yol izlemiş olabilir” yorumu yaptı. Bir kullanıcı ise, “Biyo dizel! Sonuçta aptal olmayabilir! Filtre sisteminin nasıl çalıştığına bağlı olarak, oldukça akıllıca bir hareket!” yazdı.

Bir başkası ise “Harika, önümüzdeki hafta yemeklik yağ alamayacağım, çünkü fiyatları artacak ve bu adam gibiler yüzünden hiçbir yerde kalmayacak.” dedi.

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