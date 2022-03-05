Zara’nın tepe şirketi Inditex, Rusya’daki faaliyetlerini durdurdu

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sürerken, Avrupa ve ABD'li şirketlerin Rusya'ya yönelik boykotuna her gün bir yenisi daha ekleniyor. İspanyol tekstil devi Inditex, Ukrayna'yı işgalinden dolayı Rusya'daki ticari faaliyetlerini geçici olarak sonlandırma kararı aldı.

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Küresel şirketler 1991’de Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra akın ettikleri Rusya pazarından bir bir çekilme kararı alıyor. En son da İspanyol tekstil firması Inditex, Rusya’daki ticari faaliyetlerini geçici olarak sonlandırma kararı aldı.

Zara, Massimo Dutti, Oysho, Pull&Bear, Uterqüe, Lefties, Stradivarius markalarını bünyesinde bulunduran Inditex, yaptığı yazılı açıklamada, Rusya’daki mağazalarını geçici olarak kapatma kararı aldığını duyurdu.

Inditex’in, dünyada en yoğun faaliyet gösterdiği ülkelerden biri olan Rusya’da 502 mağazası bulunuyor. Mağazalarında yaklaşık 9 bin kişinin istihdam ettiği düşünülüyor.

Son bir hafta içinde Rusya’ya karşı boykot kararı alan uluslararası firmalar arasında Mango, H&M, IKEA, Volkswagen, Nike, Apple, Volvo, Daimler, Netflix, Disney, MSC ve Maersk gibi firmalar da yer alıyor.

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