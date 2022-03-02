Zelenskiy’den açıklama: Bizi bombalarla ve füzelerle ele geçiremeyecekler

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy açıklamalarda bulundu... AB'ye seslenen ve "nötr" kalmayın mesajı veren Zelenskiy, "Rusya, füze, bomba ve roketlerle bizi ele geçiremeyecek" dedi.

Sozcu.com.tr

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Rusya’nın geçen hafta Ukrayna’nın doğusundaki Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti’ni resmi olarak tanımasından sonra bölgede barış sağlamak için Ukrayna’yı işgal etmesinin ardından bugün Ukrayna lideri Zelenskiy’den dikkat çekici açıklamalar geldi.

Ukrayna’nın direnişi ile birlikte uluslararası kamuoyunun gündeminden düşmeyen Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’nin açıklamalarını uluslararası medya kuruluşları “son dakika” ibaresiyle duyurdu.

Zelenskiy açıklamalarında, Rusya’yı eleştirirken Avrupa Birliği’ne de seslendi. Zelenskiy, “Rusya, Ukrayna’yı bomba, füze ve roketlerle ele geçiremeyecek” ifadesini kullandı. Öte yandan Zelenskiy, Rusya’nın savaşın başladığı günden beri 6 bin askerinin öldüğünü dile getirdi.

İkinci Dünya Savaşı’nda Nazi birliklerinin ve Ukraynalı işbirlikçilerin Yahudileri katlettikleri yer olan Babyn Yar’a Rusların düzenledikleri saldırılara atfen Zelenskiy şöyle söyledi: “Bu saldırı, Rusya’daki pek çok insanın Kiev’imizi kesinlikle yabancı olarak gördüklerini kanıtlıyor.”

Cumhurbaşkanı videolu açıklamasında, şöyle devam etti: “Kiev hakkında, tarihimiz hakkında hiçbir şey bilmiyorlar. Ancak tarihimizi yok etmek, vatanımızı yok etmek, hepimizi yok etmek için emir almışlar.”

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