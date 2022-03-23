Zelenskiy: Bombardıman altındaki Mariupol’de 100 bin sivil mahsur kaldı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya’nın durmadan bombaladığı liman kenti Mariupol’de 100 bin sivilin mahsur kaldığını ve halkın açlık tehdidi altında olduğunu söyledi. Rusya açısından kritik öneme sahip liman kenti, son dönemde Rus işgalinin odak noktası haline geldi.

Sozcu.com.tr

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Rusya'nın ağır bombardımanı altındaki Mariupol'de yaşanan korkunç yıkım endişeleri artırırken Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, kentte 100 bin sivilin mahsur kaldığını söyledi.

Bombardımanın durmaksızın devam ettiği kentte büyük bir insanlık krizi yaşandığını kaydeden Zelenskiy, Rus askerlerinin kentten tahliye amacıyla kurulan insani koridoru da ele geçirdiğini belirtti. Video mesajında Zelenskiy, Mariupol'den çıkamayan halkın açlık tehdidi altında olduğunu, su ve ilaç bulamadığını anlattı.

Stratejik öneme sahip liman kenti Mariupol'den dün 7 binden fazla kişinin çıkmayı başardığı bildirildi. Kentin yüzde 90'ından fazlası yıkılırken, ölenler için toplu mezarlar kazıldığını gösteren görüntüler daha önce basına yansımıştı.

RUSYA İÇİN NEDEN ÖNEMLİ?

Ukraynalı yetkililer, “ölü kent” olarak niteledikleri Mariupol'den kaçmaya çalışanların sokaklardaki ölmüş insanların üzerinden geçmek zorunda kaldığını ifade ediyor.

Rus RIA haber ajansı ise, Rus kuvvetleri ve Rusya’nın desteklediği ayrılıkçı güçlerin Mariupol’un yaklaşık yarısını ele geçirdiğini aktardı.

Ukrayna işgalinin odak noktası haline gelen Mariupol, Rusya açısından stratejik öneme sahip bir nokta. Rusya, Azak denizine kıyısı olan kenti ele geçirirse Donbas'taki ayrılıkçıların kontrolünde olan doğudaki bölgelerle 2014’te ilhak ettiği Kırım yarımadasını karadan birleştirmiş olacak.

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