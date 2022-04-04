Zelenskiy, Grammy Ödül Töreni’nde konuştu

ABD'de düzenlenen 64. Grammy Müzik Ödülleri töreninde, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin bir video kaydı yayımlandı.

Sozcu.com.tr

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Ülkesinde Rusya'nın işgali sürerken Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, dün gece ABD’de düzenlenen 64. Grammy Müzik Ödülleri törenine videoyla seslendi.

Zelenskiy törende yayınlanan duygusal video mesajında “Bizim müzisyenlerimiz smokin yerine kurşun geçirmez yelek giyiyor. Hastanelerde yaralılara şarkı söylüyorlar. Onları duyamayanlara bile söylüyorlar. Müzik tüm engelleri aşar” dedi.

Rusya'nın saldırılarının ülkesinde müziği susturduğunu belirten Zelenskiy, “Bizi elinizden geldiğince destekleyin, ama sessiz kalmayın. Sessizliği müzikle doldurun” diye konuştu. Ukrayna lideri er ya da geç zafer kazanacaklarını söyleyerek Ukrayna kentlerine barışın geri döneceğini ifade etti.

Zelenskiy'nin konuşmasının ardından törende şarkıcı John Legend, Ukraynalı sanatçılar Mika Newton, Lyuba Yakimchuk ve Siuzanna Igidan ile beraber sahneye çıkarak “Free” (Özgür) isimli şarkıyı söyledi.

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