Zelenskiy: Küresel bir Putin karşıtı koalisyon oluştu

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nda, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri saldırısını kınayan karar tasarısının kabul edilmesi sonrası Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, tasarıya destek veren ülkeler teşekkür ederek, “Oylamanın sonucunda küresel bir Putin karşıtı koalisyon oluştu” dedi.

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Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ardından Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, 1997’den bu yana ilk kez acil oturum çağrısıyla toplandı.

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik askeri saldırısını kınayan karar tasarısı 5'e karşı 141 oyla kabul edilirken kabul edilen tasarının ardından Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından lehte oy veren ülkelere teşekkür mesajı yayınladı.

“KÜRESEL BİR PUTİN KARŞITI KOALİSYON OLUŞTU”

Zelenskiy tasarının benzeri görülmemiş bir şekilde kabul edildiğini belirterek, “Oy veren herkese ve her ülkeye minnettarım” ifadelerini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin karşıtı bir koalisyon oluştuğunu aktaran Zelenskiy, “Oylamanın sonucunda küresel bir Putin karşıtı koalisyon oluştuğu ve işlediğini gösteriyor. Dünya bizimle. Zafer Bizim Olacak!” dedi.

Oylamada, Rusya, Belarus, Suriye, Kuzey Kore ve Eritre tasarıya “hayır” oyu verirken, oylamanın sonucu Genel Kurul'da ayakta alkışlandı.

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