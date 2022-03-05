“Zelenskiy, NATO ve Rusya arasında çatışma çıkarmaya çalışıyor”

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, “Zelenskiy’in bu militarist çılgınlığı, elbette, müzakerelere ihtiyacı olmadığını gösteriyor. Pekala, umalım ki bugünkü ruh hali değişsin” diye konuştu.

Sozcu.com.tr

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy'nin NATO ile Rusya arasında çatışma çıkarmaya çalıştığını savundu.

Reuters'ın haberine göre Lavrov, “Zelenskiy’nin öfkeli açıklamaları ateşkes için Ukrayna'yla sürdürülen görüşmelere iyimserlik katmıyor” dedi.

Rus Sputnik ajansının aktardığı habere göre de Lavrov, Ukrayna liderinin NATO'nun uçuşa kapalı bölgeye istekli olmaması üzerine yaptığı son açıklamaya değinerek şunları söyledi:

“Hamilerine biraz kaba davrandı ve onları eylemsizlikle suçladı. Ve şöyle bir soru ortaya çıkıyor. Onun umduğu gibi NATO’nun onu savunmamasına çok üzüldüyse, demek ki çatışmanın müzakereler yoluyla değil, bu hikayeye NATO’yu dahil ederek çözülmesini umuyordu. Demek ki hala çatışmayı kışkırtma eğiliminde.”

Lavrov, “Zelenskiy'in bu militarist çılgınlığı, elbette, müzakerelere ihtiyacı olmadığını gösteriyor. Pekala, umalım ki bugünkü ruh hali değişsin” diye konuştu.

“NATO, RUSYA’YA BOYUN EĞDİ”

Zelenskiy, dün yaptığı konuşmada NATO’ya sert bir tepki göstererek, “Yeni saldırıların ve kayıpların kaçınılmaz olduğunu bilen NATO, bilinçli bir kararla Ukrayna’nın hava sahasını kapatmama kararı aldı. Bu günden itibaren ölenlerin hepsi sizin yüzünüzden ölecek!” demişti.

Öte yandan Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba da, son açıklamasında NATO'nun Ukrayna'da uçuşa yasak bölge uygulamasını reddederek Rusya'ya boyun eğdiğini söyledi. Kuleba, “NATO Ukraynalıların daha önceden hayal ettiği güç değil” dedi.

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