Zelenskiy: Nükleer felaketin eşiğinden döndük
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya’nın kontrolündeki Zaporijya nükleer santralinde dün elektrik bağlantısının koptuğunu ve dünyanın büyük bir radyasyon felaketiyle karşı karşıya kaldığını belirtti.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın kontrolündeki Zaporijya nükleer santralinde dün nükleer felaketin eşiğinden dönüldüğünü söyledi.
Son dönemde art arda saldırılarla gündemden düşmeyen Avrupa'nın en büyük nükleer santralinde elektrik bağlantısının koptuğunu belirten Zelenskiy, dünyanın büyük bir radyasyon felaketiyle karşı karşıya kaldığını ifade etti. “Jeneratörler devreye sokulmasa ve çalışanlar hemen müdahale etmese şu an bir nükleer kazanın sonuçlarıyla karşı karşıya olurduk” diyen Zelenskiy, tehlikenin şimdilik atlatıldığını belirtti.
Zaporijya'da santral çevresindeki çatışmalar nedeniyle dün bazı bölgelerde çıkan yangınlar, elektrik hatlarının zarar görmesine yol açmıştı.
Rusya ve Ukrayna, birbirlerini santrale saldırılar düzenlemekle suçluyor.