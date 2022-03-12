“Zelenskiy-Putin görüşmesini Türkiye’nin organize etmesini konuştuk”

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Antalya'da Rusya ve Ukrayna dışişleri bakanlarını buluşturan görüşmede, iki ülke liderleri Putin ve Zelenskiy'in Türkiye'de görüşmesi konusunun da gündeme geldiğini söyledi.

Sozcu.com.tr

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Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Antalya’da Türkiye’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen zirvede Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin görüşmesinin de gündeme geldiğini söyledi.

Bodnar, “Söz konusu görüşmenin Türkiye’nin aracılığıyla organize edilmesini de görüştük. Savaş başladığından beri füzelerin fırlatıldığı veya uçakların kalktığı yerde müzakere yapmak istemediğimizi ifade ettik. Cumhurbaşkanımız o zamanlar olası görüşme yeri olarak da İstanbul’dan bahsediyordu” dedi.

Büyükelçi Bodnar, “Yerin pek bir önemi yok, önemli olan burada savaşın son bulması konusunda anlaşmaya varabilmek. Özellikle Ukrayna-Rusya arasında var olan çeşitli sorunların çözümü konusunda barışçıl müzakereye başlamak önemli. Tabi Ukrayna’nın toprak bütünlüğü ve egemenliği konusunda hiç kimse pazarlık etmeyecek” diye konuştu.

Antalya’da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba’nın katılımıyla yapılan zirvede temasların devam etmesi yönünde karar çıkmıştı. Antalya zirvesinin ardından Kremlin, Putin’in Zelenskiy ile görüşmeye hazır olduğunu söylemişti.

“BATILI ÜLKELERİN YAPAMADIĞINI TÜRKİYE BAŞARDI”

Antalya’daki zirveye katılan Büyükelçi Vasyl Bodnar, Türkiye’ye söz konusu görüşmeyi organize ettiği için minnettar olduklarını vurgulayarak, “Batılı hiçbir ülkenin başaramadığı şeyi Türkiye başardı. Bu görüşmeyi, sürecin başlangıcı olarak değerlendiriyoruz ve söz konusu sürecin sonuçlarını bekliyoruz. Görüşme sürecinde insani koridorun oluşturulması konusunda ısrar ettik; ama Rus tarafı halen onu değerlendiriyor ve henüz resmi cevap vermedi. Ukrayna ve Türk tarafı kan dökülmesinin son bulması ve insani koridorun oluşturulması konusunda hemfikir” dedi.

Büyükelçi Bodnar, görüşmelerin devam etmesinin, savaşın son bulmasında etkili olup olmayacağına ilişkin, “Birbirine silah çekmektense görüşme yapmak daha iyidir. Kendi açımızdan söz konusu görüşme formatına devam etme hazırlığı vardı. Bizim en önemli talebimiz söz konusu görüşmenin sonuç getirici olması, sadece yapılmış olması değil. Rus tarafının bazı konuların ve sorunların çözülmesine hazır olması lazım. Açık konuşmak gerekirse biz ültimatomlara boyun eğmiyoruz, direnişimizden vazgeçmeyeceğiz. Bizim isteğimiz Rus ordusunun bir an önce Ukraynadan çekilmesidir” ifadelerini kullandı.

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