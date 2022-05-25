Zelenskiy: Putin’le görüşmek istiyorum

Rusya’nın Ukrayna işgali 3 ayı geride bırakırken Ukrayna lideri Zelenskiy’den ateşkes görüşmelerine ilişkin yeni bir açıklama geldi.

Sozcu.com.tr

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya lideri Vladimir Putin’le aracılar olmadan doğrudan görüşmek istediğini söyledi.

Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu'nda konuklara video üzerinden hitap eden Zelenskiy, “Rusya lideri gerçekleri görüyorsa çatışmada diplomatik bir yol bulma ihtimali de vardır” dedi.

Ukrayna'nın tüm topraklarını geri alana dek savaşacağını kaydeden Zelenskiy, “Bu görüşmeler için bir ilk adım olabilir” ifadelerini kullandı.

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