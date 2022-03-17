Zelenskiy, Rus saldırılarında yaralanan sivilleri ziyaret etti

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rus bombardımanında yaralanan sivilleri tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rus ordusunun düzenlediği saldırılarda yaralanan sivilleri tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti.

Başkent Kiev yakınlarındaki Irpin'de öldürülen ABD'li gazeteci Brent Reno'nun şoförüyle de bir araya gelen Zelenskiy, yaptığı açıklamada, “Vorsel'den tahliyesi sırasında işgalcilerin saldırısı altında kalan Vlosenko ailesi vücutlarıyla siper olarak birbirini koruyordu. Bölgesel savunma savaşçısı, Irpin'de öldürülen ABD'li gazeteci Brent Reno'nun şoförü ve Kiev'in cesur savaşçıları. Hepsi bir şeyde birleşiyor. Ukrayna sevgisi ve inancın boyun eğmez gücü. Acil şifalar” dedi.

İlginizi Çekebilir O program Netflix'te yeniden yayında: Zelenskiy başrolde

İlginizi Çekebilir Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin tişörtü olay oldu: 'Bu adamın takım elbisesi yok mu?'