Zelenskiy: Rusya bir terör devleti olarak kabul edilsin

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya’ya yaptırımların artırılması çağrısında bulunarak, Rusya’nın bir terör devleti olarak kabul edilmesini istedi.

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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy video bağlantısı üzerinden Avam Kamarası'nda İngiltere milletvekillerine konuştu. BBC Türkçe’de yer alan habere göre, Zelenskiy, Avam Kamarası’na bu şekilde konuşan ilk yabancı lider.

Zelenskiy, konuşmasına “Hayalleri olan büyük bir ülkenin lideri ve vatandaşı olarak sizlere sesleniyorum” diye başladı ve ardından Ukrayna’nın işgalini İngiltere’nin ikinci dünya savaşı sırasında Nazi Almanyası ile mücadelesine benzetti.

Zelenskiy, “Naziler ülkenizi ele geçirmek istediğinde siz de ülkenizi kaybetmek istemediniz. İngiltere için savaştınız” dedi.

“HAYATLARINA DEVAM EDEBİLECEK ÇOCUKLAR VARDI”

Ukrayna’daki insanların Rus birliklerine karşı mücadelesinin “kahramanlık” olduğunu söyleyen Zelenskiy, “Hayatlarına devam edebilecek çocuklar vardı” dedi.

Sözlerine devam eden Zelenskiy, Batılı ülkelerin uyguladığı yaptırımları olumlu karşıladıklarını ancak bunun yeterli olmadığını ve Ukrayna’nın uçuşa yasak bölge ilan edilmesi gerektiğini belirtti.

Zelenskiy’nin konuşmasının ardından İngiltere Başbakanı Boris Johnson da milletvekillerine konuştu.

Johnson, İngiltere ve müttefiklerinin Ukrayna’ya destek ve gerekli silahları vermeye, yaptırım uygulamaya devam edeceğinin altını çizdi.

Johnson aynı zamanda Putin’in işgal girişimi başarısız, ve Ukrayna “tekrar özgür olana kadar” İngiltere’nin her yolu deneyeceğini ekledi.

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