Zelenskiy: Rusya savaş tazminatı ödemek zorunda kalacak

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, yayınladığı son videoda duygusal ifadeler kullanarak “Rusya tazminat ödemeyi öğrenecek. Ülkemize ve her bir Ukraynalıya yaptıklarınızın bedelini ödeyeceksiniz” dedi.

Sozcu.com.tr

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Rusya'nın Ukrayna müdahalesinde bir hafta geride kalırken Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy son yayınladığı videoda Rusya'nın Ukrayna'ya savaş tazminatı ödemek zorunda kalacağını söyledi.

Rusya'nın gece boyunca Ukrayna kentlerini durmadan vurduğunu belirten Zelenskiy, Rusya'nın taktik değiştirerek sivillerin yaşadığı yerleri vurmasının hızlı bir zafer isteyen Moskova’ya karşı direnişin başarısını gösterdiğini ifade etti. “Tüm savunma hatlarımız sağlam şekilde yerinde. Özgürlüğümüzden başka kaybedeceğimiz bir şey yok” diyen Zelenskiy, Batı'dan silah sevkiyatının devam ettiğini belirtti.

“PUTİN, EVİNE DÖN”

Rusya lideri Vladimir Putin'e seslenerek “Evine dön, kendi evine” diye konuşan Ukrayna lideri, Rus işgalini virüse benzeterek “Ukrayna'da ilk Covid vakasının kaydedilmesinin üzerinden iki yıl geçti, şimdi bir haftadır bir başka virüs bize saldırdı” ifadelerini kullandı.

Ukrayna'nın yıkılan her kenti yeniden inşa edeceğini söyleyen Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna'ya savaş tazminatı ödeyeceğini söyleyerek “Rusya tazminat ödemeyi öğrenecek. Ülkemize ve her bir Ukraynalıya yaptıklarınızın bedelini ödeyeceksiniz” dedi.

Ukrayna lideri, 16 bin gönüllünün Rusya'ya karşı savaşa katıldığını da aktardı.

UKRAYNA’YA GÖRE YAKLAŞIK 9000 RUS ASKERİ ÖLDÜ

Ukrayna ordusu, işgalin başladığı 24 Şubat'tan bu yana yaklaşık 9 bin Rus askerinin öldürüldüğünü savunuyor. Rusya Savunma Bakanlığı ise dün Ukrayna'da yaklaşık 500 Rus askerinin hayatını kaybettiğini belirtmişti.

Kremlin, Ukrayna’da savaşan Rus birliklerini “kahramanlar” olarak niteleyerek, bu askerlerin Nazi Almanya’sını mağlup eden Rus askerleriyle beraber anılacaklarını

açıkladı.

Rusya’nın sıkıyönetim ilan edeceğine dair söylentileri yalanlayan Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in bugün güvenlik konseyi toplantısı düzenleyeceğini belirtti.

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