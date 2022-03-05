Zelenskiy: Saldırıya geçin

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda Ukrayna halkına seslenerek, “Düşmandan kazanılan topraklarımızın her metresi zafere doğru bir adımdır, saldırıya geçin” dedi.

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Rusya'nın Ukrayna topraklarına yönelik saldırısı 11’inci gününe girerken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy Ukrayna halkına seslendi.

“DIŞARIYA ÇIKARAK DİRENMELİYİZ”

Rusların geçici olarak Ukrayna topraklarında olduğunu söyleyen Zelenskiy, şu ifadeleri kullandı:

* Şehriniz geçici olarak işgal edildiğinde protesto etmek özel bir kahramanlıktır. Zırhınız olmasa bile zırhlı araçlardan kaçmıyorsunuz. İşte bu yüzden geçici olarak buradalar. Halkımız, Ukraynalılarımız geri çekilmiyor. Vazgeçmiyorlar. Direnişi sürdürüyorlar. İşgalcilere, evinize gidin diye bağırıyorlar.

* Düşmandan kazanılan topraklarımızın her metresi zafere doğru bir adımdır, saldırıya geçin. Dışarıya çıkarak direnmeliyiz. Herson’da olduğu gibi. Berdyansk’ta olduğu gibi. Melitopol’de olduğu gibi. Konotop’ta olduğu gibi. Dışarı çıkıp bu kötülüğü şehirlerimizden kovmalıyız.

“KİMSE DONBASS’I DİZLERİNİN ÜSTÜNE ÇÖKTÜRMEDİ”

Zelenskiy, sözlerinin devamında Donbass halkına da seslenerek, “Donbass! Senin hakkında ne dediklerini hatırla. Kimse Donbass’ı dizlerinin üstüne çöktürmedi. Birçoğunuzun Ukrayna’nın sizden nefret ettiğine inandığını biliyorum. Saldıracaklar, yıkacaklar yalanını, Rus televizyonlarında her gün söylüyorlar. Ama 8 yıl önce Donetsk'i 8 yıl sonra Harkov'u karşılaştırın” şeklinde konuştu.

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