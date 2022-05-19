Zelenskiy, savaşın başından beri giydiği asker tişörtünü çıkardı, gömlek giydi

Ukrayna'da Mayıs ayının her üçüncü perşembesi kutlanan Vışıvanka Günü sebebiyle, Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy saldırıların başladığı 24 Şubat'tan itibaren giydiği asker tişörtünü çıkartarak Ukrayna nakışlı, işlemeli gömlek giydi.

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Ukrayna’da Sovyet Birliği zamanında giyilmesi yasaklanan ve bağımsızlıkla serbest hale gelen işlemeli geleneksel kıyafeti `Vışıvanka` Günü kutlanıyor. Ukrayna’da savaşın gölgesinde kutlanan Vışıvanka Günü sebebiyle kutlama mesajı paylaşan Ukrayna Dışişleri Mutlu Vışıvanka Günü! İşlemeli gömlek, Vışıvanka, Ukrayna’nın sembolüdür. Bugün tüm dünya için cesaretin, özgürlüğün, inancın ve gücün simgesidir dedi.

24 Şubat tarihinde başlayan saldırılardan itibaren asker tişörtü giyen Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, bugün Vışıvanka göleğini giyerek halkın Vışıvanka Günü’nü kutladı. Ukrayna’nın kültürünü yansıtan nakışlar, evde dokunmuş kumaşlara değişik ve renkli desenler işlenerek yapılır.

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