Zelenskiy: Ukrayna düşerse Rusya, NATO sınırlarında olacak
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle ilgili yeni bir açıklama yaptı. Zelenskiy, "NATO'da bizi istemiyorlarsa, güvenlik garantisine ihtiyacımız var" dedi. "Savaşın uzun sürmeyeceğine inanmak istiyorum" ifadesini kullanan Zelenskiy, "Ukrayna düşerse Rusya NATO sınırlarında olacak" şeklinde konuştu.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, müzakere masasına oturmak için önce ateşkes sağlanması gerektiğini belirtti.
Zelenskiy ayrıca NATO'nun Ukrayna’yı kabul etmek istemiyorsa, Kiev’in güvenlik garantilerine ihtiyacı olduğunu söyledi.
Ukrayna lideri, çatışmaların uzun sürmeyeceğine dair umudunu dile getirdi.
Reuters’e konuşan Zelenskiy, ABD Başkanı Joe Biden’ın kendisine Ukrayna üzerindeki hava sahasını kapatma zamanının henüz gelmediğini söylediğini ileri sürdü.
Zelenskiy, NATO’nun Ukrayna’nın ittifaka katılma umutları önündeki kapıyı kapatması halinde Kiev’in yasal olarak bağlayıcı güvenlik garantileri talep edeceğini kaydetti.