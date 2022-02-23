Zelenskiy yedek askerleri göreve almaya başladı

Ukrayna yedek askerleri yeniden görev için çağırdı. Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy "Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı olarak, özel bir dönemde yedek askerlerin askere alınmasına ilişkin bir kararname yayınladım" dedi. Zelenskiy genel bir seferberlik durumu olmadığını da ifade etti.

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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy Rusya’nın Doğu Ukrayna’ya asker sevk edeceğini açıklamasının ardından yedek askerlerin askere alınmasını başlattığını ancak genel bir seferberliği reddettiğini söyledi.

Avrupa’nın on yıllardır en büyük güvenlik krizlerinden biri, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in doğu Ukrayna’nın iki bölgesini bağımsız olarak tanımasının ardından ortaya çıktı. Her ikisi de Rusya’ya bitişik ve 2014’ten beri Rus destekli savaşçılar tarafından kontrol ediliyordu. Ukrayna, Rusya’yı doğu Ukrayna’da sekiz yıldır devam eden çatışmayı sona erdirme konulu barış görüşmelerini baltalamakla suçladı ve Moskova’nın NATO ittifakına katılma arzusunu ortadan kaldırma taleplerine direndi.

“TOPRAK BIRAKMAYIZ”

Zelenskiy televizyonda yaptığı bir konuşmada, krizden çıkmanın hâlâ diplomatik yollarını aradığını ve Türkiye’nin çok taraflı müzakerelere katılma isteğini memnuniyetle karşıladığını, ancak Ukrayna’nın Rusya’ya toprak bırakmayacağını söyledi.

VATANSEVERLİK PROGRAMI

Parlamentodaki partiler arası bir toplantının ardından ülkesine seslenen Zelenskiy, yerel üretimi teşvik etmeyi ve benzinde katma değer vergisi indirimlerini içeren bir “ekonomik vatanseverlik” programını duyurdu. “Bugün genel seferberliğe gerek yok. Ukrayna ordusunu ve diğer askeri oluşumları derhal yenilememiz gerekiyor” dedi.

YEDEKLER İÇİN KARARNAME YAYINLADI

“Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı olarak, özel bir dönemde yedek askerlerin askere alınmasına ilişkin bir kararname yayınladım” dedi. Operasyonel durumdaki olası tüm değişiklikler için Ukrayna ordusunun hazırlığını artırmalıyız” dedi.

“İŞADAMLARI UKRAYNAYI TERK ETMEMELİ”

Zelenskiy, yabancı büyükelçilikleri ve Ukraynalı işadamlarını güvenlik nedenleriyle Ukrayna’yı terk ettikleri için kamuoyu önünde eleştirdi ve şirketlere kalmaları yönündeki çağrısını yineledi. “Hepsi Ukrayna’da kalmalı. İşletmeleri, ordumuz tarafından korunan Ukrayna topraklarında bulunuyor” dedi.

“BİZ BURDAYIZ”

Zelenskiy, “Dün Rusya Federasyonu, geçici olarak işgal edilen Ukrayna topraklarındaki yarı varlıkların bağımsızlığını tanıdı” dedi. “Bugün sözde “anlaşmaları” onayladı ve Rusya Devlet Başkanı’na silahlı kuvvetleri yurtdışında kullanmasına izin verdi. Yani Donbass’ta. Ukrayna topraklarında. ‘Biz hala buradayız.” REUTERS