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Zelenskiy’den açıklama: Putin’i masaya çağırdı

İşgal altındaki Ukrayna'nın Devlet Başkanı Zelenskiy, açıklamalarda bulundu. Zelenskiy, Putin'i müzakere masasına çağırdı.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 14:27 - 25 Şubat 2022 Güncellenme:
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Zelenskiy’den açıklama: Putin’i masaya çağırdı

Moskova yönetiminin kendisini ve ailesini hedef aldığını daha önce açıklayan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, yeni açıklamalarda bulundu…

Ukrayna Devlet Başkanı, Ukrayna ordusuna seslenerek, “Elimizdeki tek varlık sizlersiniz” ifadesini kullandı. Avrupa’da yaşayanlara da seslenen Zelenskiy, “Protesto ve eylem düzenleyerek hükümetlerinizin daha aktif adımlar atmasına yardımcı olun” dedi.

Zelenskiy konuşmasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e de çağrıda bulundu. Diplomasi seçeneğini tekrar gündeme getiren Ukrayna Devlet Başkanı Putin’i müzakere masasına çağırdı.

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