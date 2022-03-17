Zelenskiy’den Alman vekillere: Duvarın ardına saklanıyorsunuz

Almanya Parlamentosu’nun alt kanadı Bundestag’a seslenen Ukrayna lideri Zelenskiy, 2. Dünya Savaşı’nda yaşanan Holokost sonrasının ünlü sözüne atıfla “Bir daha asla sözü gerçek olmadı” dedi.

Sozcu.com.tr

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Rusya'nın Ukrayna'daki saldırıları sürerken Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD Kongresi'nin ardından bugün de Almanya Parlamentosu'na hitap etti.

Parlamentonun alt kanadı Bundestag üyelerine video konferans yoluyla seslenen Zelenskiy, 2. Dünya Savaşı'nda yaşanan Holokost sonrasının ünlü sözüne atıfla “Bir daha asla sözü gerçek olmadı” dedi.

“Tüm siyasetçiler her yıl ‘Bir daha asla' diyor. Şimdi bu sözlerin anlamsız olduğunu görüyorum. Avrupa'da insanlar yine öldürülüyor” ifadelerini kulandı.

“BARIŞ PARADAN DAHA ÖNEMLİ”

Batı'nın Ukrayna'ya desteğinin çok geç kaldığını kaydeden Zelenskiy, Almanya'yı eleştirerek “Hâlâ neler olduğunu görmenizi engelleyen bir duvarın arkasına saklanıyorsunuz” dedi. Almanya'nın Rusya'ya yaptırımları artırmasını isteyen Zelenskiy, “Barış paradan daha önemli” diye konuştu.

Ukrayna lideri, sık sık alkışlanan konuşmasında Berlin Duvarı'nın yıkılmasına atıfla Almanya Başbakanı Olaf Scholz'a “barış ve savaş arasındaki duvarı yıkma” çağrısında bulundu. Zelenskiy, “Almanya'yı lider haline getirin böylece torunlarınız sizinle gurur duyacak. Özgürlüğü ve Ukrayna’yı destekleyin, savaşı durdurun, savaşı durdurmamıza yardım edin” ifadelerini kullandı.

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