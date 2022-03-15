Zelenskiy’den canlı yayında eylem yapan Rus gazeteciye teşekkür

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken yaşananları protesto eden barış yanlılarının tepkileri artmaya başladı. Dün gece Rusya devlet televizyonunun canlı yayını sırasında bir TV çalışanının elindeki pankartla savaşı eleştirmesi gündem oldu. Zelenskiy'den protesto gösterisi ile ilgili açıklama geldi.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Dün gece Rusya devlet televizyonunun canlı yayını sırasında sunucunun arkasına giderek pankart açan Rus gazeteci gündem yarattı…

Devlet televizyonunun canlı y ayını sırasıdna elinde İngilizce olarak “SAVAŞA HAYIR” yazan ve altında da Rusça olarak, “Savaşı durdurun. Propagandaya inanmayın. Size yalan söylüyorlar” diye medya mensubu bütün dünyadan takdir topladı.

Marina Ovsyannikova isimli TV çalışanına çalıştığı kurumdan nasıl bir tepki geldiği henüz bilinmezken Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Zelenskiy, “Gerçeği ortaya çıkarmaya çalışan Ruslara minnetarım. Bilgi kirliliğiyle savaşan ve gerçeği, gerçek doğruları arkadaşlarına ve sevdiklerine söyleyenlere minnettarım. Ve özel olarak da Channel One stüdyosuna girerek elinde savaş karşıtı pankart taşıyan kadına çok teşekkür ederim” dedi.

İlginizi Çekebilir Rus televizyonunda şok protesto! Yayını hemen kestiler

İlginizi Çekebilir Rusya'da 'orduyu küçük düşüren' savaş karşıtına para cezası