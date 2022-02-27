Zelenskiy’den müzakere açıklaması: Sonuç vereceğine inanmıyorum ama şans verilmeli

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Belarus’ta, Rus ve Ukrayna heyetleri arasında yapılacak olan müzakerelere değinerek, "Belarus'taki görüşmenin sonuç vereceğine inanmıyorum ama şans verilmeli” dedi.

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Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları 4'üncü günü girerken, Rusya ve Ukrayna müzakere konusunda anlaştı. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülü mesaj ile söz konusu müzakerelere değinerek, “Açıkçası her zaman olduğu gibi Belarus’taki görüşmenin sonuç vereceğine inanmıyorum ama şans verilmeli. Böylelikle Ukrayna vatandaşlarının, Ukrayna Devlet Başkanı olarak savaşı durdurmaya çalışmadığım konusunda tek bir şüphesi olmayacak” dedi.

“BELARUS’TAN FÜZELERİN, UÇAKLARIN UÇMASINI İSTEMİYORUM”

Müzakereler konusunda Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ile yaptığı telefon görüşmesiyle ilgili konuşan Zelenskiy, “Aleksandr Lukaşenko ile telefon görüşmesi yaptım. Onunla 2 yıldır konuşmamıştık ve bugün uzun uzun konuştuk. Belarus’tan Ukrayna’ya füzelerin, uçakların, helikopterlerin uçmasını istemiyorum. Belarus'tan, Ukrayna'ya asker girmesini istemiyorum dedim. Bana bu konuda güvence verdi” ifadelerini kullandı.

MÜZAKERE İÇİN ANLAŞMA SAĞLANMIŞTI

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları 4'üncü günü girerken, Rusya ve Ukrayna müzakere konusunda anlaşmıştı.

Ukrayna Devlet Başkanlığı tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelesnkiy'nin telefonda görüştüğü ifade edilerek şöyle denilmişti:

* Ukraynalı delegenin Rus delegelerle herhangi bir ön koşul olmadan Ukrayna-Belarus sınırındaki Pripyat Nehri yakınında görüşmeye karar verdiler. Lukaşenko, Ukraynalı delegelerin seyahati boyunca, görüşmeler esnasında ve delegelerin dönüşüne kadar uçakların, helikopterlerin, roketlerin Belarus topraklarında oldukları yerde kalacaklarına dair sorumluluk aldı.

UKRAYNA İSTANBUL'DA DİRETMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da arabuluculuk yapmaya çalıştığı görüşmeler ile ilgili Ukrayna lideri Zelenskiy çok sert ifadeler kullanmıştı. Görüşmelerin Belarus'ta yapılmasına adeta ateş püsküren Zelenskiy, Minsk yönetimine seslenerek, “Eğer bölgenizden saldırgan bir eylem olmasaydı, Minsk’te konuşabilirdik… görüşmeler için diğer şehirler mekan olarak kullanılabilir. Elbette barış istiyoruz, görüşmek istiyoruz, savaşın bitmesini istiyoruz. Varşova, Bratislava, Budapeşte, İstanbul, Bakü – Ruslara buraları teklif ettik” demişti.

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