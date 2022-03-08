Zelenskiy’den NATO’ya veryansın, Luhansk ve Donetsk ile ilgili şaşırtıcı açıklama

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD News'ten David Muir'e konuştu. Zelenskiy, bölgede yaşananlarla ilgili çok net açıklamalarda bulundu.

Sozcu.com.tr

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, savaşın 13’üncü gününde açıklamalarda bulundu… ABD’nin çok izlenen TV kanallarından ABC News’e çıkan Zelenskiy, David Muir’e konuştu.

Zelenskiy, Rusya’nın geçen haftalarda tanıdığı Luhansk ve Donetsk Halk Cumhuriyetleri ile ilgili olarak, “Bence bu geçici işgal edilen toprakları Rusya haricinde kimsenin tanımadığı bu sözde cumhuriyetler bunlar. Fakat bu bölgelerin nasıl yaşayacağı ile ilgili görüşebiliriz. Burada önemli olan burada yaşayan insanların nasıl bir karar vereceği” dedi.

Zelenskiy, NATO ile ilgili bir soruya da bu tür sorulardan sıkıldığını söyleyerek yanıt verdi. Ukrayna lideri, “NATO’nun Ukrayna’yı kabul etmeyeceğini anladığımızdan beri bu sorudan sıkıldım. NATO, tartışmaya açık konulardan ve Rusya ile karşı karşıya kalmaktan korkuyor” dedi.

Zelenskiy, “Ben dizleri üzerinde bir şey için yalvaran bir ülke olmak istemedim ve biz bu ülke olmayacağız. Ben o devlet başkanı olmak istemiyorum” dedi. Ukrayna Devlet Başkanı, Rusya’nın saldırılarının devam ettiğini ve insanların öldüğünü söylerken savaşı başlatanın Rusya olduğunu söyledi. Bir tercüman aracılığıyla demeç veren Zelenskiy röportajın sonunda İngilizce konuşarak, “Bize destek olun” dedi.

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