Zelenskiy’den ulusa sesleniş konuşması: Köyü Kalibr füzesiyle vurdular

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, dün gece Rusya'nın, Odesa bölgesindeki bir köye 7 Kalibr füzesiyle saldırı düzenlediğini, saldırıda can kaybı yaşanmadığını ancak 5 aylık bir bebek de dahil olmak üzere 6 kişinin yaralandığını belirtti.

Sozcu.com.tr

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy gece saatlerinde yaptığı günlük ulusa sesleniş konuşmasında dün gece Rusya’nın, Odesa bölgesinde bulunan bir köye 7 Kalibr füzesiyle saldırı düzenlediğini belirtti.

Zelenskiy, “Bunlar ucuz veya basit füzeler değil, Rusya onlarla gurur duyuyordu. Ve ne vurdular? Sıradan bir kırsan alan, çalışmayan bir çiftlik, evler, binalar, bir lise ve kültür merkezi. Hiçbir askeri hedef yok. Sadece terör” dedi.

Bölge sakinlerinin hava saldırısı uyarısına zamanında tepki verdiğini ifade eden Zelenskiy saldırıda can kaybı yaşanmadığını ancak 5 aylık bir bebeğin de aralarında bulunduğu 6 kişinin yaralandığını söyledi.

Son birkaç günde Rus bombardımanının hedefleri arasında Nikopol, Dnipropetrovsk bölgesinde yerleşim yerleri, Harkov bölgesi, Mykolaiv, Kramatorsk, Sylovanysk, Toretsk ve diğer Donbas şehirlerinin bulunduğunu belirten Zelenskiy, “Çok sayıda ölü ve yaralı. İşgalciler Sumi bölgesinin sınır bölgelerini bombaladı. Ele geçirilen Zaporizhzhia Nükleer Santralinde ve Enerhodarda işçilere ve yerel sakinlere yönelik yeni terör gerçekleri var. İşgalciler ne kadar saklamaya çalışsalar da devletimiz Ukraynalılara yönelik terörden suçlu bulunan her Rus suçluyu tespit edecek” dedi.

Zelenski ayrıca Ukrayna Güvenlik Servisi başkan yardımcılarından birini görevden aldığını ve Zakarpattia, Poltava, Sumi, Dnipropetrovsk ve Harkov bölgelerinde Ukrayna Güvenlik Servisi yeni bölge müdürlükleri ataması yaptığını duyurdu.