Adalet Bakanlığı hakim ve savcı alımı sınavı ne zaman, başvuru ücreti ne kadar?

Adalet Bakanlığı, 1500 hakim ve savcı adayı alacağı Adalet Bakanlığı Sınavları (Adli Yargı/İdari Yargı/Adli Yargı-Avukat) başvurusu başladı. Adalet Bakanlığı hakim ve savcı alımı sınavı ücreti 1 sınava katılan adaylar için 310,00 TL, 2 sınava katılan adaylar için 465,00 TL, 3 sınava katılan adaylar için 620,00 TL olarak belirlendi. ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek Adalet Bakanlığı hakim ve savcı alımı sınavı başvurusu 11 Ekim'de sona erecek.

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Adalet Bakanlığı, 2022 dönemi için tespit edilen ihtiyaç durumuna göre yazılı yarışma sınavı ve mülâkat ile 9-5 dereceli kadrolara 1200 adlî yargı hâkim ve savcı adayı, 150 avukatlık mesleğinden adli yargı hâkim ve savcı adayı, 150 idari yargı hâkim adayı alımı yapacak.

ADALET BAKANLIĞI SINAVI BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Sınav başvuruları, 04 – 11 Ekim 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.

ADALET BAKANLIĞI HAKİM VE SAVCI ALIMI SINAVI NE ZAMAN?

2022 Adalet Bakanlığı Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı (2022-Adli Yargı), 2022-Adalet Bakanlığı Avukatlar İçin Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı (2022-Adli Yargı-Avukat), 2022-İdari Yargı Hakim Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı (2022-İdari Yargı), 26 – 27 Kasım 2022 tarihlerinde, 4 oturumda uygulanacaktır.

ADALET BAKANLIĞI HAKİM VE SAVCI ALIMI SINAVI ÜCRETİ NE KADAR?

Sınav ücreti; 1 sınava katılan adaylar için 310,00 TL, 2 sınava katılan adaylar için 465,00 TL, 3 sınava katılan adaylar için 620,00 TL'dir.

Geç başvuru gününde başvuru yapan adayların sınav ücreti, 1 sınava katılan adaylar için 465,00 TL, 2 sınava katılan adaylar için 697,50 TL, 3 sınava katılan adaylar için 930,00 TL'dir. Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, aynı gün saat 23.59'a kadar ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile yatırılacaktır.

ADALET BAKANLIĞI SINAVI BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?

ÖSYM'nin açıklamasına göre Adalet Bakanlığı sınavına başvuru ÖSYM'nin aday işlemleri sistemi üzerinden gerçekleşecek. Ödemeler başvuru sırasında internet üzerinden yapılabilecek. Başvuru tarihleri arasında https://ais.osym.gov.tr/ sayfasından işlemlerinizi tamamlayabilirsiniz.

ADALET BAKANLIĞI SINAVLARI BAŞARI PUANI KAÇ?

Adayların, oturuma ait cevap kâğıdında sorulara karşılık gelen cevap seçeneklerinin hiçbirini işaretlememiş olmaları durumunda ilgili oturumdaki test veya testlerden 0 (sıfır) standart puan aldıkları kabul edilir.

Adli Yargı Sınavında; Genel Başarı Puanı sıralamasına göre en yüksek puan alan adaydan başlanmak üzere ilan edilen kadronun (1200) iki katı fazlası olan 3600 aday mülakata katılmaya hak kazanacaktır. 3600 üncü aday ile aynı puanı alan adaylar da Adalet Bakanlığı tarafından yapılacak mülakata çağrılacaktır. 70 ve üzeri puan alanların sayısı 3600'e ulaşmadığı takdirde sadece 70 ve üzeri puan alan adaylar mülakata çağırılacaktır.

Adli Yargı-Avukat Sınavında; Genel Başarı Puanı sıralamasına göre en yüksek puan alan adaydan başlanmak üzere ilan edilen kadronun (150) iki katı fazlası olan 450 aday mülakata katılmaya hak kazanacaktır. 450 inci aday ile aynı puanı alan adaylar da Adalet Bakanlığı tarafından yapılacak mülakata çağrılacaktır. 70 ve üzeri puan alanların sayısı 450'ye ulaşmadığı takdirde sadece 70 ve üzeri puan alan adaylar mülakata çağırılacaktır.

İdari Yargı Sınavında; Genel Başarı Puanı sıralamasına göre en yüksek puan alan adaydan başlanmak üzere ilan edilen kadronun (150) iki katı fazlası olan 450 aday mülakata katılmaya hak kazanacaktır. 450 inci aday ile aynı puanı alan adaylar da Adalet Bakanlığı tarafından yapılacak mülakata çağrılacaktır. 70 ve üzeri puan alanların sayısı 450'ye ulaşmadığı takdirde sadece 70 ve üzeri puan alan adaylar mülakata çağırılacaktır