AKP’li rektör YÖK’ü yok saydı: Dikkat çeken ilan

YÖK, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nde düzenleme yaparak belirli adayı tanımlayan özel şartlara yer verilmeyeceğini belirtmişti. AKP’li eski vekilin rektörlüğünü yaptığı Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi’nde YÖK’ün aldığı karara uyulmadığı ortaya çıktı.

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YÖK tarafından akademik kadro istihdamında ‘liyakat ve fırsat eşitliğini’ artırmak amacıyla, öğretim üyeliğine yükseltilme ve atanma yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına rağmen, üniversiteler adrese teslim ilanlar vermeye devam ediyor.

AKP’li eski vekil Cem Zorlu’nun rektörlüğünü yaptığı Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi’nin öğretim üyesi alım ve atama ilanında YÖK’ün kararını yok saydığı ortaya çıktı.

ALES VE YDS İSTENMEDİ

Üniversitenin resmi internet sayfasında yer alan öğretim elemanı alım ilanında özel şartlar kısmı yer alırken, Meram Meslek Yüksekokulu Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümüne bir öğretim üyesi alımı için kişiye özel ilan dikkat çekti.

İlanda alınacak öğretim görevlisi için ALES ve Yabancı Dil Sınavı istenmezken özel şart olarak ise şunlar istendi:

*Acil Yardım ve Afet Yönetimi veya Sosyal Hizmet veya Halkla İlişkiler Tanıtım bölümü lisans mezunu olmak. Bu alanların birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak.

* Belgelendirmek kaydıyla yükseköğretim kurumlarında en az 5 yıl deneyim sahibi olmak.

ADAYLAR ARASINDA AKP'Lİ REKTÖRÜN ÖZEL KALEMİ DE YER ALDI

İlanda yer alan şartları ise Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Cem Zorlu'nun Özel Kalem Müdürü Aliye Ayan'ın da karşılaması dikkat çekerken, alım ilanına yapılan başvuruların ardından ön değerlendirmede bulunan 5 aday arasında da ismi yer aldı.

Öte yandan Sivil Savunma ve İtfaiyecilik gibi YÖK tarafından ALES’ten muaf olarak belirlenen programlara başvuracak kişilerin merkezi sınav olan ALES’ten muaf olarak başvurabilmeleri için ilgili alanda en az 2 yıl mesleki deneyiminin bulunması şartı bulunmasına rağmen Özel Kalem Aliye Ayan’ın bu şartı karşılamadığı ileri sürüldü.

DAHA ÖNCE DE KİŞİYE ÖZEL İLANLARLA GÜNDEME GELMİŞTİ

Necmettin Erbakan Üniversitesi daha önce ki tarihlerde de yapılan öğretim üyesi alım alınlarında kişiye özel ilanlarla gündeme gelmişti.