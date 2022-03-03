ALES başvurusu için son gün! ALES başvuru ücreti ne kadar?

ALES başvuru işlemleri için son gün geldi. ALES başvuruları için ais.osym.gov.tr adresinden sisteme giriş yapılarak kayıt işlemi gerçekleştirilecek ve sınav ücreti ödemesiyle başvurular tamamlanacak. ALES başvuru ücreti 185 lira olarak belirlendi.

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ÖSYM tarafından yapılan duyuruya göre 17 Nisan tarihinde gerçekleştirilecek ALES-1 sınavı için başvurular bugün itibariyle sona eriyor. İşte ALES başvuru detayları ve sınav tarihi…

ALES BAŞVURU SAYFASI

ALES BAŞVURU KILAVUZU

ALES NE ZAMAN?

ALES 2022/1 sınavı 17 Nisan tarihinde gerçekleştirilecek. Sınav başvuru ücreti olarak 185 lira olarak belirlenirken başvuru işlemleri 3 Mart tarihinde sona erecek.

ALES BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecek.

Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2022-ALES kılavuzunda yer almaktadır. Sınava başvuracak adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.