ALES giriş belgesi yayınlandı! ALES/1 sınav yeri belgesi ÖSYM AİS’te
ÖSYM tarafından 17 Nisan tarihinde gerçekleştirilecek ALES sınavı için giriş belgesi yayımlandı. Adaylar, ALES sınav giriş belgesini T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden alabilecekler.
ALES puanı edinerek akademik kariyerine devam etmek isteyen adayların katılacağı sınav 17 Nisan tarihinde yapılacak. Sınava kısa bir süre kala ALES sınav giriş yerleri açıklandı. İşte 2022 ALES detayları…
ALES SINAVI NE ZAMAN?
Yeni yayınlanan sınav takvimine göre ALES Sınavı 17 Nisan tarihinde yapılacak.
ALES SINAV YERİ SORGULAMA EKRANI
ÖSYM’DEN SINAV UYARISI
ÖSYM sınav giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu. İşte ÖSYM’nin yaptığı açıklama;
“21 Kasım 2021 tarihinde uygulanacak olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2021-ALES/3) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 11 Kasım 2021 tarihinde saat 14.15'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.
21 Kasım 2021 tarihinde uygulanacak olan 2021-ALES/3 için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”