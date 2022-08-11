ALES giriş belgesi yayınlandı! ALES sınav yeri belgesi ÖSYM AİS’te
ÖSYM tarafından 21 Ağustos tarihinde gerçekleştirilecek ALES sınavı için giriş belgesi yayımlandı. Adaylar, ALES sınav giriş belgesini T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden alabilecekler.
ALES puanı edinerek akademik kariyerine devam etmek isteyen adayların katılacağı sınav 21 Ağustos tarihinde yapılacak. Sınava kısa bir süre kala ALES sınav giriş yerleri açıklandı. İşte 2022 ALES detayları…
ALES SINAVI NE ZAMAN?
Yayınlanan sınav takvimine göre ALES Sınavı 21 Ağustos tarihinde yapılacak.
ALES SINAV YERİ SORGULAMA EKRANI
ÖSYM'DEN ALES SINAV UYARISI
ÖSYM, sınava katılacak adaylara saat uyarısında bulundu. ÖSYM tarafından yapılan duyuru şu şekilde;
“21 Ağustos 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-ALES/2 sınavı için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.”