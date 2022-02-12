Almanya’dan sonra ABD’de bilim akademisine seçildi

Yayınladığı makaleler 31 binin üzerinde atıf alan Türk bilim insanı Kanada British Columbia Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf Altıntaş, geçtiğimiz ay Almanya Bilim Akademisine davet almasının ardından ABD Mühendislik Akademisine de çağrıldı. Altıntaş bu akademiye ülke dışından çağrılan 22 bilim insanından biri oldu. Akademide Elon Musk da yer alıyor.

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Türk bilim insanı Prof. Dr. Yusuf Altıntaş, Almanya'nın ardından ABD'de de mühendislik akademisine davet edildi. 2013 yılında TÜBİTAK büyük ödülünü kazanmasına rağmen Türk Bilim Akademisine davet edilmediği öğrenilen Altıntaş, geçtiğimiz ay Almanya Bilimsel Akademisi (ACATEC)'ne seçilen iki Türk bilim insanından biri olmuştu.

Altıntaş'a bir davet de ABD'den 111, ülke dışından ise 22 bilim insanının seçildiği ABD Mühendislik Akademisi'nden geldi. Elon Musk'ın da yer aldığı akademinin seremonisi bu yıl Kasım ayında gerçekleştirilecek ACATEC'in seremonisi ise Ekim ayında düzenlenecek.

“SİTEM DOLU MESAJ”

Denizli'nin Bekilli ilçesinde doğan ve bir yandan babasının açtığı şarap fabrikasında çalışırken diğer yandan eğitimini sürdüren Prof. Dr. Altıntaş 1975 yılında İTÜ Uçak Mühendisliği Bölümünü bitirmişti. Türkiye Bilim Akademisinden davet almamasına üzüldüğü öğrenilen Altıntaş'ın Denizli'deki bir dostuna, “Herhalde Türkiye bilimsel alanda Almanya'daki bilim akademileri üyelerinden daha iyi” şeklinde mail attığı öğrenildi.

MAKELELERİNE 31 BİN ATIF YAPILDI

Geçtiğimiz ay 1986 yılından bu yana öğretim üyeliği yaptığı Kanada British Columbia Üniversitesi tarafından ikinci kez 5 yıllığına ‘Seçkin Akademisyen” seçilen Altıntaş, pek çok üniversiteden onursal doktora ve profesörlük unvanlarına sahip. Makalelerinin aldığı atıf sayısı 31 binin üzerinde olan Altıntaş'ın 100'ü aşkın konferans bildirisi bulunuyor. Uluslararası İmalat Mühendisleri Akademisi'nin (CIRP) ilk Türk başkanı olan Altıntaş, 1994 yılından bu yana da UBC Mekanik Opsiyonunun kurucu direktörü olarak görev yapıyor.