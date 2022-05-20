AÖF sınav giriş belgesi nasıl alınır? AÖF’den sınav öncesi giriş belgesi uyarısı

AÖF sınav giriş yerleri geçtiğimiz günlerde açıklandı. 21 Mayıs, 22 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek olan AÖF sınavlarına katılmak için Anadolu Üniversitesi, giriş belgesini şart koşuyor. AÖF sınav giriş yerlerine haberimizdeki linkten erişim sağlayabilirsiniz. İşte detaylar...

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Üniversiteyi dışarıdan okuyan öğrenciler hafta sonu yapılacak olan AÖF için sınav yerini araştırıyor. AÖF sınav giriş yerleri https://aosogrenci.anadolu.edu.tr/ adresinden giriş yaparak öğrenilebilecek. Aynı zamanda aynı adresten AÖF sınav giriş belgeleri de çıkarılabilir. İşte detaylar…

AÖF SINAVI GİRİŞ YERLERİ SORGULAMA EKRANI

AÖF SINAVI NE ZAMAN?

AÖF ara sınavı 21-22 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek.

AÖF SINAVI SAAT KAÇTA?

Sınavlar Türkiye’de sabah saat 9.30'da, öğlenden sonra saat 14.00'da, K.K.T.C. Lefkoşa'da ise sabah saat 08.30’da, öğlenden sonra ise saat 13.00’da yapılmaktadır.

AÖF SINAVI KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?

Öğrencilere, sınava gireceği her ders için 20 soru sorulacak ve 30'ar dakika sınav süresi verilecek.

SINAVA GİRERKEN BU BELGELERE DİKKAT

* Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi

* Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi

* Fotoğraflı ve soğuk damgalı nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, süresi geçerli pasaport, zorunlu askerlik görevini yerine getirmekte olan er/erbaşlar ile askerî öğrenciler için askerî kimlik belgesi, Türkiye Barolar Birliği tarafından verilen Baro Kartı/Avukat Kimlik Belgesi, Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait pembe/mavi kartlar, yurt dışında yapılan sınavlarda o ülkeye ait nüfus cüzdanı niteliğindeki resmi belge bu amaçla kullanılabilir.

AÖF SINAV YERLERİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

AÖF sınav yerleri açıklandı. AÖF güz dönemi final sınavına katılacak öğrenciler sınav giriş yerlerine AÖF'ün resmi internet adresi üzerinden ulaşabilecek. Öncelikle https://www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresini açın. Daha sonra ‘Öğrenci Girişi' sekmesi üzerinden T.C. Kimlik numarası ve şifreniz ile sisteme giriş yapın. Açılan pencerede üst sekmelerde ‘Sınav İşlemleri' kategorisinin altında ‘Sınav Giriş Belgesi' sekmesine tıklayın. Daha sonra sınav giriş belgesi görüntüle dedikten sonra sağ en üst kısmında yer alan ‘Yazdır' butonuna tıklayarak ya da klavyede Ctrl+P kısayolu ile çıktı alabilirsiniz.