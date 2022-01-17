AÖF sınav sonuçları açıklandı! AÖF final sınav sonuçları sorgu ekranı…

Üniversite eğitimine Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bünyesinde devam eden öğrencilerin katıldığı AÖF güz dönemi final sınavı sonuçları erişime açıldı. AÖF sınav sonuçları Açıköğretim Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden sorgulanabiliyor.

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2021-2022 eğitim dönemi AÖF güz dönemi final sınavı sonuçları belli oldu. AÖF sınavı 8 Ocak – 9 Ocak tarihlerinde dört oturum olarak gerçekleşti.

AÖF SINAV SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Anadolu Üniversitesi AÖF sınav sonuçlarını açıkladı. Sonuçları öğrenmek isteyen öğrencilerin Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi öğrencilerinin kullandığı login.anadolu.edu.tr sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yapmaları gerekiyor.

AÖF SINAV SONUÇ İTİRAZI NASIL YAPILIR?

Sınav sonuçlarına, ilan edilme tarihinden itibaren 3 (üç) işgünü içinde itiraz edilebilir. Bu süre geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmaz. İtirazlar Açıköğretim Fakültesi Merkez Büro Yöneticiliği birimine dilekçe göndererek veya aofbilgi@anadolu.edu.tr adresine e-posta göndererek yapılabilir.