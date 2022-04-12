AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF sonuçları bugün açıklanır mı?
Üniversite eğitimini dışarıdan yürüten binlerce öğrenci geçtiğimiz 2-3 Nisan tarihlerinde AÖF vize sınavlarına katıldı. AÖF sınav sonuçları için bekleyiş sürüyor. AÖF sınav sonuçlarının ne zaman açıklancağına dair bir açıklama bulunmasa da sınav sonuçları, sınav tarihinden itibaren yaklaşık 15 gün içinde AÖF Öğrenci Girişi sayfadan açıklanıyor.
AÖF sınav sonuçlarının resmi olarak hangi tarihte açıklanacağı bildirilmedi. Ancak, bir önceki sınavların sonuçları, sınavın tamamlanmasının ardından 10 gün içerisinde açıklanmıştı. Peki, AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanır?
AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Bahar dönemi vize sınavları AÖF takvimine göre 2-3 Nisan günlerinde gerçekleştirildi ama AÖF sonuçları henüz açıklanmadı.
Sınav sonuçları, sınav tarihinden itibaren yaklaşık 15 gün içinde Öğrenci Girişi sayfadan açıklanıyor.
Geçmiş dönem sonuç açıklama tarihleri göz alındığında sonuçları bu hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.
AÖF SINAV SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
Açıklandığı andan itibaren AÖF sınav sonuçlarını öğrenmek isteyen öğrencilerin Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi öğrencilerinin kullandığı login.anadolu.edu.tr sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yapmaları gerekiyor.
AÖF SINAV GEÇME NOTLARI
84 – 100 AA 4,00 Geçti
77 – 83 AB 3,70 Geçti
71 – 76 BA 3,30 Geçti
66 – 70 BB 3,00 Geçti
61 – 65 BC 2,70 Geçti
56 – 60 CB 2,30 Geçti
50 – 55 CC 2,00 Geçti
46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti
40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti
30 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti