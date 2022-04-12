AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF sonuçları bugün açıklanır mı?

Üniversite eğitimini dışarıdan yürüten binlerce öğrenci geçtiğimiz 2-3 Nisan tarihlerinde AÖF vize sınavlarına katıldı. AÖF sınav sonuçları için bekleyiş sürüyor. AÖF sınav sonuçlarının ne zaman açıklancağına dair bir açıklama bulunmasa da sınav sonuçları, sınav tarihinden itibaren yaklaşık 15 gün içinde AÖF Öğrenci Girişi sayfadan açıklanıyor.

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AÖF sınav sonuçlarının resmi olarak hangi tarihte açıklanacağı bildirilmedi. Ancak, bir önceki sınavların sonuçları, sınavın tamamlanmasının ardından 10 gün içerisinde açıklanmıştı. Peki, AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanır?

AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Bahar dönemi vize sınavları AÖF takvimine göre 2-3 Nisan günlerinde gerçekleştirildi ama AÖF sonuçları henüz açıklanmadı.

Sınav sonuçları, sınav tarihinden itibaren yaklaşık 15 gün içinde Öğrenci Girişi sayfadan açıklanıyor.

Geçmiş dönem sonuç açıklama tarihleri göz alındığında sonuçları bu hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.

AÖF SINAV SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Açıklandığı andan itibaren AÖF sınav sonuçlarını öğrenmek isteyen öğrencilerin Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi öğrencilerinin kullandığı login.anadolu.edu.tr sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yapmaları gerekiyor.

AÖF SINAV GEÇME NOTLARI

84 – 100 AA 4,00 Geçti

77 – 83 AB 3,70 Geçti

71 – 76 BA 3,30 Geçti

66 – 70 BB 3,00 Geçti

61 – 65 BC 2,70 Geçti

56 – 60 CB 2,30 Geçti

50 – 55 CC 2,00 Geçti

46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti

40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti

30 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti