Beyaz Fil Satranç Turnuvası’nda rekor

Türkiye’de ilk kez Eyüboğlu Eğitim Kurumları’nın başlattığı Eyüboğlu Beyaz Fil Uluslararası Satranç Turnuvası 30. kez yapıldı.

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Son 4 yıldır uluslararası katılımla yapılan turnuvaya Azerbaycan, İran, Türkmenistan, Bulgaristan, Gürcistan ve Özbekistan'dan yarışmacılar katıldı.

6 yaşından 70 yaşına kadar 6 ülke, 29 il ve 165 okuldan, 13'ü master oyuncu yaklaşık bin kişi yarıştı. Elite, U18, U16, U14, U12, U10 ve U8 gibi 6 kategoride mücadele edildi.

Öğrencilere problem çözme, zihin disiplini, bilgi üretme, saygılı olma, paylaşma, rekabet etme ve farklı bakış açıları kazandırılması hedeflendi. Turnuva sonunda dereceye girenlere ödülleri Eyüboğlu Hall' de düzenlenen törenle verildi.

Eğitimde 52. yılları

Eyüboğlu Eğitim Kurumları, 1970 yılında Dr. Rüstem Eyüboğlu tarafından kuruldu. Eğitimde, ulusal ve uluslararası birçok ilke imza attı. İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca ve Türkçe'den oluşan 100 bin kitaplık kütüphanesiyle de lider olma özelliği taşıyor.

Türkiye'de ilk kurumuz

Eyüboğlu Eğitim Kurumları Genel Müdürü Cenk Eyüboğlu, “Türkiye'de ilk kez 1998 yılında satrancı okulumuzda ders müfredatına aldık. Okullarımızda, anaokulundan lise son sınıfa kadar tüm öğrencilerimize satranç dersi veriliyor. 30. Eyüboğlu Beyaz Fil Uluslararası Satranç Turnuvası'nı 30. kez yapma mutluluğunu yaşadık. Türkiye Satranç Federasyonu bile satranç turnuvası yapmaya bizden yıllar sonra başladı. Satranç dersi veren ve satranç turnuvasını başlatan Türkiye'de ilk kurumuz. Uluslararası değeri olan Grandmaster seviyesinde yarışmacı çıkarmak bizi ayrıca sevindirdi. Satrancı sevdirmeye devam edeceğiz” dedi.