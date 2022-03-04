Bodrum ve Marmaris’te de üniversite sınavları yapılsın önerisi

CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in yazılı yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde bu sene başta Bodrum ve Marmaris olmak üzere büyük ilçelerde de üniversite sınavlarının yapılması talebinde bulundu.

Mustafa SARIİPEK

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CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in yazılı yanıtlaması istemiyle, “Bu sene başta Bodrum ve Marmaris gibi büyük ilçeler olmak üzere bütün ilçelerde üniversite sınavlarının yapılması yönünde bir çalışmanız var mıdır?” diye soru önergesi verdi. Girgin konuyu aynı zamanda TBMM Genel Kurulu'nda da gündeme getirdi.

MUĞLA'DAKİ ÖĞRENCİLERİMİZİN SESİNİ DUYUN

Muğla'nın Bodrum ve Marmaris ilçelerinde Yüksek Öğretim Kurumları Sınavının yıllardır yapılmadığını belirten Girgin, “Sadece geçen yıl, salgın gerekçesiyle, kılavuzda yer almayan bazı okullarda da sınavlar yapıldı. Bu yılki üniversite sınavlarına başvuru kılavuzunda, Muğla'dan sadece 3 merkez yer alıyor. Kılavuza göre sadece Menteşe'de, Fethiye'de ve Milas'ta sınavlar yapılacak.

Öğrencilerimiz sınava girmek için başka ilçelere gitmek zorunda kalıyor. Bu kadar önemli bir günde öğrencilerimiz, yolculuk yapmak, trafikle boğuşmak zorunda kalıyor. Ulaşımda en ufak bir olumsuzluk olduğunda, öğrencilerimiz sınavlara giremezse, bir yıl beklemek zorunda kalıyor. Bütün Muğla'da sadece bu yıl mezun olacak 10 bine yakın öğrenci üniversite sınavlarına girecek. Öğrencilerimiz bizim geleceğimizdir, öğrencilerimizin sesini duyun! Bu sene Muğla'nın tamamında sınavların yapılması için gerekli altyapıyı hazırlayın” dedi.