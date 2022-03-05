Boğaziçi’ne üniversite dışından üç dekan atandı

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü, daha önce görevden alınan üç dekanın yerine üniversite dışından atama yapıldığını duyurdu.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Boğaziçi Üniversitesi’nde görev yapmakta olan Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yasemin Bayyurt, Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Özlem Berk Albachten ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rıza Metin Ercan, haklarında görevleri ile ilgili açılan disiplin soruşturmaları sonucu Yüksek Öğretim Kurulu kararıyla görevlerinden alınmıştı.

Bu kararın ardından 1 Şubat 2022 itibariyle vekaleten görevlendirilmeler yapılmıştı.

“GÖREV ALMAKTAN KAÇINDILAR”

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü tarafından bu sabah yapılan açıklamada, “YÖK'e önerilmek üzere Rektörlük, kurum içinden dekan olarak görevlendirilmeleri için Boğaziçi Üniversitesi'nde aktif olarak görev yapan ve Rektörlükle uyumlu olarak dekanlık görevini yürütebileceğini düşündüğü bazı öğretim üyeleri ile görüşmeler yürütmüş, ancak bu öğretim üyeleri görevi kabul etmemiştir. Dekanlıkların kurum içinden öğretim üyeleri tarafından yürütülmesi Rektörlüğümüzün tercihi olsa da, maalesef bir grubun üniversitede öğretim üyeleri üzerinde oluşturduğu baskı ortamı nedeniyle görev almaktan kaçınılmıştır” denildi.

“YÖK UYGUN GÖRDÜĞÜ ATAMALARI GERÇEKLEŞTİRDİ”

3 dekanın yerine bugüne kadar farklı üniversitelerde görev yapmış akademisyenlerin atandığı belirtilen açıklamada, “Üniversitemize en uygun, alanlarında akademik vasıfları yüksek ve liyakatli akademisyenlerin üç fakültemize dekan olarak atanmak üzere Yüksek Öğretim Kurulu'na önerilmesi yoluna gidilmiş, YÖK uygun gördüğü atamaları gerçekleştirmiştir” ifadeleri yer aldı.

YENİ ATAMALAR BELLİ OLDU

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü’nün açıklamasında göre, Eğitim Fakültesi Dekanı olarak Prof. Dr. İrfan Erdoğan, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı olarak Prof. Dr. İsmail Boz ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı olarak da Prof. Dr. Murat Önder atandı.