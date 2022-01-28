Çocuğunuzun dersine giren öğretmene diploma sorun!

Eğitim fakültesi mezunu 140 bin öğretmen atanamazken 2 yıllık mezunu 9 bin kişi derse giriyor. Türk Eğitim-Sen, ücretli öğretmen sayısını 81 il valiliğine tek tek sordu. Alınan sonuçlara göre bu sayı ilk defa 85 bin 513’e yükseldi. Eğitim fakültesi mezunu 140 bin öğretmen atama beklerken, 2 yıllık meslek yüksekokulu mezunlarının asgari ücretin altı parayla ilkokullarda bile derse girdiği raporlandı.

Sultan UÇAR

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İlk ve orta dereceli okullar 7 Şubat'ta yarıyıl tatili sonrası okula döndüklerinde ikinci dönemde de öğretmen eksiği sorunu değişmeyecek. Bolu ve Hakkari hariç 79 il valiliği okullardaki son durumu Türk Eğitim Sen'le paylaştı. Öğretmen açığı 85 bin 513 sözleşmeli öğretmenle kapatılıyor. Türk Eğitim Sen Genel Başkanı Talip Geylan çarpıcı raporu şöyle anlattı:

2 YILLIKLAR DERSTE

“86 bine yakın ücretli öğretmenle öğretmen açığı kapatılamaz. Ücretli öğretmenlerin 34 bin 445'i eğitim fakültesi, 42 bin 75'i lisans ve 8 bin 993'ü yani 9 bine yakını 2 yıllık meslek yüksekokulu yani ön lisans mezunu. 2022'de en az ücretli öğretmen sayısı kadar yani 86 bin öğretmen atanmalıdır. 15 bin öğretmen atayarak, bu sorun çözülemez.”

TASARRUF OLMAZ

“81 ilde geçen yıl ücretli öğretmen sayısı 69 bin 326 iken bu yıl sayı 16 bin 187 arttı. Eğitim fakültesi mezunu olmayanlara ücretli öğretmenlik yaptırmak yeni sorunlara neden olacak. Eğitimde tasarruf olmaz. Eğitimin asli unsuru ve taşıyıcı kolonu öğretmenlerdir. Ücretli öğretmenlerin tamamı asgari ücretin dahi yarısı bir aylıkla görev yapıyor. Bu tablo kabul edilemez.”

Öğretmenler hariç herkes ders veriyor

– Ağrı'da 957 ücretli öğretmenin 409'u eğitim, 441'i lisans, 107'si ön lisans mezunu.

– Ankara'da 5 bin 19 ücretli öğretmenin 1928'i eğitim, 2 bin 906'sı lisans, 185'i ön lisans.

– Antalya'da 1840 ücretli öğretmenin 1077'si eğitim, 647'si lisans, 116'sı ön lisans.

– Bursa'da 3881 ücretli öğretmenin 1532'si eğitim, 2 bin 214'ü lisans, 135'i ön lisans.

– Gaziantep'te 2447 ücretli öğretmenin 1665'i eğitim, 546'sı lisans, 236'sı ön lisans.

– İzmir'de 3303 ücretli öğretmenin 1400'ü eğitim, 1497'si lisans, 406'sı ön lisans.

– Şanlıurfa'da 3217 ücretli öğretmenin 1704'ü eğitim, 1290'ı lisans, 223'ü ön lisans.

Ücretli öğretmen rekoru İstanbul'da

İstanbul 25 bin 469 kişiyle en çok ücretli öğretmenin görev yaptığı il oldu. Geçen yıl 21 bin 375 olan ücretli öğretmen sayısı 4 bin 94 kişi daha arttı. Ücretlilerin 5 bin 151'i eğitim fakültesi, 15 bin 872'si lisans, 4 bin 446'sı ön lisans mezunu. Eğitim fakültesi ile 2 yıllık mezunlar arasındaki fark 705'e kadar indi.

Engelli çocuklara öğretmen engeli!

Sözleşmeli öğretmen olarak İstanbul'da 1718, İzmir 286 ve Ankara'da 124 kişi 2 yıllık mezunu olmasına rağmen matematik, fizik, kimya dahil branş derslerine giriyor. İstanbul'da engellilere sınıf öğretmenliği yapan 4 bin 897 sözleşmeli öğretmenden sadece 458'i eğitim fakültesi mezunu iken 2 bin 770'i lisans ve 1669'u ön lisans yani 2 yıllık bölümlerden mezun.

Şırnak'ta bir tane bile engelli öğretmeni yok

Zihinsel-görme-işitme engellilere sınıf öğretmenliği yapan 2 bin 402 ön lisans mezunu var. Erzincan'da engelliler sınıf öğretmenliğinde 56 açık varken, 1 tane bile atanmış öğretmen yok. Ardahan'da engellilerde 32 sınıf öğretmeni açığı var ama 1 öğretmen görev yapıyor. Şırnak'ta engelliler sınıf öğretmenliğinde kadro açığı 20 iken atanmış tek bir öğretmen bile yok.